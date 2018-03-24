В Курганской области определили департамент, отвечающий за работу с резидентами в моногородах со статусом ТОСЭР

12:57 | 26.03.2018

Правительство Курганской области на сегодняшнем заседании определило уполномоченный орган исполнительной власти, который станет ответственным за заключение соглашений с инвесторами для ведения бизнеса на территориях моногородов Далматово и Варгаши, получивших статус опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Заниматься этим будет региональный Департамент экономического развития.



Как пояснили в пресс-службе губернатора, желающие стать резидентами ТОСЭР инвесторы должны будут заключить договор с уполномоченным региональным правительством органом исполнительной власти, Департаментом экономического развития. После чего ведомство подаст заявку в Минэкономразвития РФ на включение данного инвестора в специальный реестр резидентов моногородов.



Статус территории опережающего социально-экономического развития моногородам Далматово и Варгаши присвоило Правительство России 16 марта. Резидентам ТОСЭР предоставляют налоговые льготы: по налогу на прибыль, во внебюджетные фонды вместо 30 % будут отчисления в размере 7,6 %, а также по налогу на имущество и земельному налогу.