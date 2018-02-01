Грузовое судно затонуло у южного побережья Китая после столкновения

15:41 | 22.02.2018

Ночью в четверг у берегов Китая произошло столкновение грузового и пассажирского судов. После столкновения грузовое судно затонуло, пять членов его экипажа оказались в воде, троих удалось спасти, двое числятся пропавшими без вести, передает iz.ru. Пассажирское судно было отбуксировано в порт, никто на его борту не пострадал. Поисково-спасательная операция продолжается, полиция открыла расследование для выяснения причины столкновения.