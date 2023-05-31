В воскресенье в Полевском устраивают фестиваль народного творчества

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Христианский праздник Святой Троицы в городе Полевском решили отметить максимально шумно, энергично и музыкально. Там в ближайшее воскресенье запланировано провести фестиваль народного творчества «Гуляние на Троицу».В программе фестиваля нашлось место далеко не только сугубо религиозным мероприятиям, вроде крёстного хода. В неё вписаны концерты, хороводы, детские подвижные игры, катание на лошадях и даже ярмарка. Самые зрелищные моменты фестиваля наверняка будут связаны с молодецкими забавами, а самые шумные — с передвижной колокольной звонницей. Поразительно, что такую обширную программу организаторы «утрамбовали» всего в два часа — с 13:00 до 15:00.Христианский праздник Святой Троицы совпадает с периодом, когда на территории России весна сменяется летом. В Древней Руси эту смену времён года отмечали языческими праздниками. А после христианизации многие языческие традиции перемешались с новыми обрядами. Вот и в гуляниях на Троицу можно заметить этот микс язычества и христианства. Для Полевского фестиваль «Гуляние на Троицу» тоже уже стал традицией. В этом году его проведут в 14 раз.