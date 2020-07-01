В Царские дни организуют бесплатные поезда из Екатеринбурга в Алапаевск

17:24 | 13.07.2020

В Царские дни, 17 и 18 июля, из Екатеринбурга в Алапаевск и обратно будут организованы бесплатные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.



Так, 17 июля поезда будут курсировать по расписанию:



— поезд № 6419 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил, отправление в 14:01, прибытие в 17:14;

— поезд № 6845/6846 сообщением Нижний Тагил — Алапаевск, отправление в 17:30, прибытие в 20:40.



18 июля поезда будут ходить по другому расписанию:



— поезд № 6847/6848 сообщением Алапаевск — Нижний Тагил, отправление, прибытие в 17:58;

— поезд № 7414 сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский, отправление в 18:18, прибытие в 21:26.



Отмечается, что поезда сообщением Екатеринбург – Алапаевск будут останавливаться на станциях Нижняя Салда, Верхняя Салда, Нижний Тагил, Верх-Нейвинск, Невьянск, и о.п. ВИЗ в обоих направлениях.



Напомним, в Екатеринбурге и Свердловской области с 12 июля проходят Царские дни: комплекс торжественных мероприятий, которые посвящены Николаю II и его семье.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»