На Урале сотрудники ФСБ задержали москвича-закладчика с 1 килограммом «синтетики»

В Свердловской области в Сысертском районе оперативниками пограничных органов ФСБ России и полиции задержан межрегиональный курьер крупной партии наркотиков. В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный проживает в Москве, осуществляя закладки наркотиков по всей территории России.Прибыв из Москвы в Свердловскую область задержанный через интернет-мессенджер получил координаты места, где спрятаны наркотики. В дальнейшем после изъятия наркотиков из тайника и расфасовки он должен был транспортировать их в Набережные Челны, где осуществить закладки в четырех тайниках по 250 гр.В момент изъятия наркотиков из тайника подозреваемый был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.В результате проведенной экспертизы установлено, что в пакете находился синтетический наркотик массой около 1 кг., более известный как «скорость».Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ («Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.