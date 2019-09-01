Женщина за рулём иномарки вылетела на рельсы

20:57 | 26.09.2019

Фото: Е1.RU

26 сентября вечером в Екатеринбурге под мостом на Восточной женщина за рулём иномарки съехала со своей полосы, пробила ограждение и вылетела на рельсы.



Очевидцы произошедшего вызвали водителю автомобиля «скорую», однако помощь не понадобилась, поскольку женщина в результате ДТП не пострадала.



На место аварии выезжали спасатели. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»