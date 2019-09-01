Свердловская железная дорога с 30 сентября переходит на зимний график

19:58 | 25.09.2019

Фото: tagilcity.ru

С 30 сентября Свердловская железная дорога переходит на новый график. Как рассказали в пресс-службе СвЖД, в связи с этим будут отменены все «летние» составы и остановки.



Кроме того, в составах изменится количество вагонов в связи со снижением пассажиропотока. Также для уральцев введут несколько дополнительных электричек до Каменска-Уральского и из Дружинино.



Добавим, с полным расписанием поездов можно ознакомиться на сайте СвЖД и в кассах.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»