Шпионский спрут: как ещё один обвиняемый в госизмене связан с Цукановым

20:47 | 11.07.2019

Фото: страница Константина Антонца в Facebook

Сегодня стало известно, что Лефортовский суд арестовал еще одного бывшего подчиненного Николая Цуканова Константина Антонца до 3 сентября. Его, так же как и Александра Воробьева, экс-помощника полпреда, подозревают в государственной измене.



«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Антонца Константина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, сроком до 3 сентября», – заявила ТАСС пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.



Константин Антонец ничем, кроме задержания собственной жены год назад (тоже за госизмену, кстати) Антонины Зиминой, не прославился. Высоких должностей не занимал. Учрежденная им и его супругой некоммерческая организация «Балтийский центр диалога культур» также ничем вроде бы не примечательна. У организации нет ни собственного сайта, ни страниц в социальных сетях. В правительстве Калининградской области, как пишут многие СМИ, он действительно работал на скромных тихих должностях. Однако даже при тихих скромных должностях есть о чем поразмыслить – был ли Антонец близок к Цуканову, работая обычным юристом в калининградском правительстве? Безусловно, они вообще могли быть и незнакомы – точно известно, что Константин Антонец работал юристом в министерстве экономики региона, когда губернатором был Цуканов. Конечно, Цуканов мог вполне и не знать какого-то рядового юриста. Если бы не одно но.



Калининградские СМИ, к слову, в отличие от свердловских, о Цуканове (в бытность его губернатором эксклава) писали много. Мы нашли крайне интересное предположение калининградского портала «РуГрад» о причине назначения на должность министра экономики региона Анастасии Кузнецовой (в 2013 году). Кузнецова работала вместе со Светланой Бабич (сейчас Светланой Цукановой) в секретариате ассоциации муниципальных образований Калининградской области. Сидели они якобы в одном кабинете и отношения имели дружеские. А после того как Светлана Бабич стала женой господина Цуканова, у Кузнецовой начался карьерный взлет. Хотя сам Цуканов пересуды о дружбе своей жены и госпожи Кузнецовой называл глупостями. «…Кузнецова. Сколько там обсуждали — подруга жены, глупости говорили и прочие вещи… Посмотрите — её дважды уже приглашали в федеральное министерство работать. Дважды! И я вижу, насколько человек вырос и насколько она сегодня профессиональна», - говорил Цуканов в интервью сразу нескольким интернет-порталам.



Кстати, после ухода Цуканова с поста губернатора Калининградской области, Николай Николаевич о якобы подруге жены не забыл – в 2016 году Анастасия Кузнецова была назначена на должность заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.



И именно при Кузнецовой господин Антонец работал в ее же министерстве юристом. Интересно, что госпожа Кузнецова родилась в Литве, и в пользу Литвы же якобы и работала арестованная за госизмену жена Антонца Антонина Зимина. В СМИ также была информация о том, что Зимина якобы рассекретила действующего сотрудника ФСБ и передавала какие-то данные литовской разведке. Впрочем, о каких данных может идти речь, если Зимина, в принципе, никакие высокие должности не занимала? Возможно, что она как раз и передавала информацию, которой обладал ее супруг. Однако что именно инкриминируется Антонцу пока неизвестно. Сам он заявляет о том, что считает дело сфабрикованным, и на данный момент отказывается от адвокатов.



Напомним, что Воробьев подозревается в госизмене, по одной из версий, он «сливал» польской разведке информацию с закрытых заседаний Совета безопасности РФ. Сегодня с сайта уральского полпредства пропала информация об Александре Воробьеве, которого задержали сотрудники ФСБ на прошлой неделе. Однако уволен он или нет – неясно, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал СМИ, что не располагает такой информацией: «Мне нужно ее [информацию] проверить. Это не указная должность — люди на них не назначаются указом президента».