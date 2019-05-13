В Новоуральске разыскивается пропавший без вести мужчина

15:58 | 21.05.2019

В Новоуральске без вести пропал Виктор Георгиевич Шабоков 1974 года рождения. Днем 6 мая он вышел из дома на улице Садовой и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Документов и телефона у мужчины с собой не было.



Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы русые, прямые, короткие, залысина в области темени, лицо овальное, глаза светлые, губы тонкие, нос прямой, ушные раковины прилегающие, мочка сросшаяся, брови светлые.



Был одет: кепка синего цвета, ткань джинсовая, впереди надпись кирпичного цвета, спортивная олимпийка серого цвета, рукава черного цвета, темно-синяя футболка, темно-синие джинсы, кроссовки синего цвета



Всех, кто обладает информацией о местонахождении Шабокова, просят обращаться в дежурную часть полиции Новоуральска по телефонам: 8(34370) 4-57-57, 4-80-40 или 02 (с сотового телефона 102).