Задержан пятый участник нападения на доставщика пенсий в Краснотурьинске

15:55 | 1.04.2019

фото: news.yandex.fr

В Сургуте в марте 2019 года задержали пятого предполагаемого участника нападения на доставщика пенсий, совершенного еще в 2004 году в поселке Рудничный города Краснотурьинска. Четверых злоумышленников осудили в 2006 году.



Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, задержанный признал вину частично.



«Местонахождение разыскиваемого установлено оперативниками уголовного розыска полиции города Краснотурьинска. Выйти на след обвиняемого удалось благодаря отработке личных связей задержанного – с кем он последнее время общался. Он был задержан в городе Сургуте ХМАО-Югра, куда оперативники выехали в командировку. Далее обвиняемый был доставлен в город Краснотурьинск», - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.



Напомним, в декабре 2004 года вооруженные преступники напали на доставщика пенсий и сопровождавшего ее охранника частного охранного предприятия в подъезде дома на улице Чкалова в поселке Рудничном. Охранник получил огнестрельные ранения и скончался. Добычей злоумышленников стали 208 тысяч рублей.



Отметим, что нападение в Краснотурьинске не было единичным. В период с 2002 по 2004 годы преступная группа, состоящая в общем из 10 мужчин и одной женщины, совершила целый ряд преступлений на территории не только Краснотурьинска, но также Екатеринбурга и Карпинска. На счету злоумышленников поджоги магазинов, разбои, кражи.