Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

15:55 | 1.04.2019

фото: news.yandex.fr

Задержан пятый участник нападения на доставщика пенсий в Краснотурьинске

В Сургуте в марте 2019 года задержали пятого предполагаемого участника нападения на доставщика пенсий, совершенного еще в 2004 году в поселке Рудничный города Краснотурьинска. Четверых злоумышленников осудили в 2006 году.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, задержанный признал вину частично.

«Местонахождение разыскиваемого установлено оперативниками уголовного розыска полиции города Краснотурьинска. Выйти на след обвиняемого удалось благодаря отработке личных связей задержанного – с кем он последнее время общался. Он был задержан в городе Сургуте ХМАО-Югра, куда оперативники выехали в командировку. Далее обвиняемый был доставлен в город Краснотурьинск», - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, в декабре 2004 года вооруженные преступники напали на доставщика пенсий и сопровождавшего ее охранника частного охранного предприятия в подъезде дома на улице Чкалова в поселке Рудничном. Охранник получил огнестрельные ранения и скончался. Добычей злоумышленников стали 208 тысяч рублей.

Отметим, что нападение в Краснотурьинске не было единичным. В период с 2002 по 2004 годы преступная группа, состоящая в общем из 10 мужчин и одной женщины, совершила целый ряд преступлений на территории не только Краснотурьинска, но также Екатеринбурга и Карпинска. На счету злоумышленников поджоги магазинов, разбои, кражи.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:18 | 1.04.2019
Суд Кургана вынес приговор челябинской банде, сбывавшей поддельные купюры

15:55 | 1.04.2019
Задержан пятый участник нападения на доставщика пенсий в Краснотурьинске

15:54 | 1.04.2019
В Курганской области на директора ООО «Имени Калинина» завели дело после прокурорской проверки

15:32 | 1.04.2019
Правительство Зауралья и Росатом решили противостоять движению «Курган-Антиуран» открытостью

15:22 | 1.04.2019
В Прикамье с 1 апреля стартовал призыв в армию

15:13 | 1.04.2019
Глава Камышлова улетел в Москву, несмотря на коммунальное ЧП

14:57 | 1.04.2019
3 апреля на улице Новосибирской пройдет очередная репетиция парада Победы

14:45 | 1.04.2019
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию «Коммерсанта»

14:41 | 1.04.2019
Шумков: «Мы очень близки к точке невозврата, пройдя которую, все пагубные процессы становятся просто необратимыми»

14:24 | 1.04.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на лекцию и концерт

14:17 | 1.04.2019
В Екатеринбурге общегородской субботник назначен на 27 апреля

14:04 | 1.04.2019
В Курганской области на дороги выделят в три раза больше средств

13:51 | 1.04.2019
Председатель Свердловского областного суда ушел в отставку

13:47 | 1.04.2019
Более тысячи человек уже зарегистрировались на Пермский международный марафон

13:29 | 1.04.2019
Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемых в разбойном нападении на супружескую пару

12:58 | 1.04.2019
В этом году в Прикамье начнется модернизация библиотек

12:58 | 1.04.2019
В Екатеринбурге разрабатывают проект речного такси по Исети

12:49 | 1.04.2019
Волонтеры помогли настроить оборудование для цифрового телевидения 1,5 тысячи жителей Прикамья

12:44 | 1.04.2019
Подготовка к паводкам: на трех реках в Прикамье провели ледорезные работы

12:39 | 1.04.2019
К концу недели в Перми потеплеет

12:26 | 1.04.2019
Суд отменил покупку дорогостоящего кроссовера для администрации Горноуральского городского округа

12:03 | 1.04.2019
В Екатеринбург приедет министр культуры РФ Владимир Мединский

12:00 | 1.04.2019
Драка с поножовщиной произошла в самом центре Екатеринбурга

11:57 | 1.04.2019
Около Белоярского водохранилища инспекторы ГИБДД отправили на штрафстоянку спасательный катер МЧС

11:31 | 1.04.2019
Газовики рассказали о потенциально опасных квартирах в Екатеринбурге

11:26 | 1.04.2019
Департамент Росприроднадзора по УрФО повторно проиграл многомиллионный иск к «СУАЛу»

11:07 | 1.04.2019
В Екатеринбурге грузовики растаскивают грязь со стройплощадки на Юго-западе

10:59 | 1.04.2019
Бывший начальник уголовного розыска Качканара предстанет перед судом

10:46 | 1.04.2019
Ситуация с водоснабжением в Камышлове находится на контроле свердловского МинЖКХ

10:21 | 1.04.2019
В Верхней Пышме выявлено 11 нелегальных мигрантов

09:55 | 1.04.2019
Дзюдоист из Прикамья завоевал «бронзу» на Кубке Европы

09:52 | 1.04.2019
В Екатеринбурге арестовали отца трех детей, задолжавшего более 800 тысяч рублей по алиментам

09:32 | 1.04.2019
Прокуратура проводит проверку из-за коммунальной аварии в Камышлове

31.03.2019

21:24 | 31.03.2019
Сто квадратных метров в огне: в Верхней Пышме сгорел садовый дом

20:03 | 31.03.2019
Отравились наркотиками: в Екатеринбурге на Уралмаше ребёнок без сознания лежал на земле у подъезда

18:17 | 31.03.2019
Пропавший в Екатеринбурге дедушка найден живым





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 