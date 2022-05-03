«Репортеры без границ» фиксируют рекордное количество стран с низким уровнем свободы прессы

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Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» ежегодно публикуют исследование, посвященное уровню свободы прессы в разных странах мира. В новой методологии свобода прессы определяется как «способность журналистов как отдельных лиц и коллективов отбирать, производить и распространять новости в общественных интересах независимо от политического, экономического, правового и социального вмешательства и при отсутствии угроз их физической и психической безопасности».



Индекс свободы также учитывает влияние политиков и политических организаций на прессу, экономические, социокультурные факторы, безопасность журналистов, а также законы в сфере медиа.

Алевтина Трынова, Гузель Аиткулова © Вечерние ведомости

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» опубликовала свежий отчет о свободе прессы в мире. Аналитики зафиксировали рекордное число стран, в которых ситуация классифицируется как «очень тяжелая». В целом в плане свободы медиа в мире наблюдается глобальное ухудшение, говорят эксперты. При этом снижение уровня свободы связано не только с обострением геополитической обстановки.«Вечерние ведомости» проанализировали новые данные с представителями организации, составляющей рейтинг, а также с журналистами из разных стран.Представители «Репортеров без границ» уточняют, что в этом году они несколько изменили методологию, поэтому данные по странам за 2021 и 2022 год они предлагают сравнивать с осторожностью. (В частности, была обновлена анкета для опроса участников, в которой учтены новые вызовы для цифровых медиа). Но в целом тенденции для мировых СМИ очевидны, говорят эксперты.«Мы наблюдаем глобальное ухудшение: в этом году ситуация со свободой прессы классифицируется как «очень плохая» в рекордном числе стран — 28 из 180», — рассказала «Вечерним ведомостям» руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Жанна Кавелье. По ее словам, рейтинг также подчеркивает «катастрофические последствия новостного и информационного хаоса, последствия глобализации и нерегулируемого информационного пространства в Интернете, которое поощряет «фальшивые» новости и пропаганду».Несколько стран опустились в рейтинге сразу на несколько десятков строчек, например, Мьянма показала падение сразу на 36 пунктов и заняла 176-е место. «Государственный переворот в Мьянме в феврале 2021 года отбросил свободу прессы на 10 лет назад», — говорит Жанна Кавелье. Также она приводит в пример Грецию, которая опустилась на 38 позиций и занимает 108 место. «Такое падение можно объяснить в целом отсутствием независимости СМИ и, в частности, нераскрытым убийством журналиста-расследователя (речь об убитом год назад репортере Йоргосе Караивазе, который писал о коррупции в стране — прим. ред).Самое сильное падение продемонстрировал Гонконг (на 68 строчек). Специальный административный район КНР «пережил беспрецедентный спад с 2020 года, когда Пекин принял закон о национальной безопасности, направленный на то, чтобы заставить замолчать независимые голоса», говорится в отчете «Репортеров без границ».Беларусь открывает самый нижний «красный» уровень рейтинга (153 место, при этом по сравнению с прошлым годом она поднялась на 5 строчек). В странах, попавших в эту часть списка, ситуация со свободой прессы оценивается как «очень тяжелая».Составители рейтинга называют Беларусь самой опасной для журналистов европейской страной (по состоянию до начала боевых действий на Украине). Давление на независимые СМИ здесь обострилось после президентских выборов 2020 года и массовых протестов в стране. В частности, в отчете приводится пример крупнейшего новостного портала Беларуси Tut.by, который был признан экстремистским и лишен лицензии после 20 лет работы. Позже журналисты фактически запрещенного издания создали новый медиапроект Zerkalo.io (в России внесен в список запрещенных сайтов). Сейчас команда журналистов вынуждена работать за пределами своей страны.«Мы не видим предпосылок к тому, что ситуация со свободой слова в Беларуси улучшится в ближайшее время, — говорит Александра Пушкина, коммуникационный директор издания Zerkalo.io. — После выборов 2020 года власть в стране решила провести зачистку независимых медиа, теперь практически все они под блокировкой. Новостные телеграм-каналы признают террористическими организациями, медиа причисляют к экстремистским формированиям, многие журналисты сейчас в тюрьмах, на кого-то заведены уголовные дела, кто-то наказан по административным статьям». Александра Пушкина отмечает, что четверо из 15-ти ее бывших коллег до сих пор остаются в тюрьме, остальным изменена мера пресечения.По количеству заключенных журналистов Беларусь занимает четвертое место в мире (на данный момент — 36 человек). Причем, многие из них – женщины, отмечают авторы исследования. «Готовность сажать женщин в тюрьму знаменует конец традиционной патриархальной снисходительности по отношению к женщинам со стороны властей, которые были удивлены их заметной ролью в поствыборных протестах», — говорится в отчете «Репортеров без границ».Однако репрессии не заставили СМИ в Беларуси замолчать, говорит Александра Пушкина. «Многие были вынуждены изменить формат вещания или сменить страну, но все равно продолжают работать. Наш проект сейчас вышел на уровень в 5 миллионов уникальных пользователей в месяц, это сопоставимо с тем, что было у портала Tut.by. Правда, аудитория во многом увеличилась за счет просмотров российских пользователей. Скорее всего, после блокировки ресурса в России цифры ожидаемо упадут», — говорит коммуникационный директор.Россия в списке занимает 155 место из 180-ти (минус 5 пунктов в сравнении с прошлым годом). На падении уровня свободы прессы в России отразились боевые действия на территории Украины, «поскольку конфликту предшествовала пропагандистская война», говорит Жанна Кавелье. «Подавляющее большинство независимых СМИ в России заблокированы или вынуждены закрыться. Журналисты сталкиваются с ужасающей цензурой. После изгнания национальной независимой прессы в России началась охота на ведьм, чтобы заставить замолчать тех немногих местных журналистов, которые еще осмеливаются давать репортажи или комментарии, противоречащие пропаганде», — полагает Жанна Кавелье. При этом журналисты, которые остаются в своей стране, «не могут продолжать независимую работу без высокого риска ареста», говорит эксперт, отметив, что в эти дни наблюдается массовый отток российских журналистов.По словам Жанны Кавелье, такая ситуация приводит к разрушительным последствиям для свободы прессы не только в самой России. «Этот контроль над информацией не ограничивается границами страны. Власть навязывает свое видение некоторым соседям, особенно в Беларуси и в Центральной Азии», — полагает эксперт.Член правления финского отдела «Репортеров без границ» Ярмо Копонен, долгое время работавший журналистом в России, считает, что низкий рейтинг России также связан с растущим влиянием информационной пропаганды в СМИ. Это приводит к повышенной напряженности в информационном пространстве, нетерпимости к чужому мнению, недоверию аудитории к СМИ. В целом, по мнению экспертов, такая тенденция наблюдается во многих странах, и глобальная ситуация со свободой прессы в мире вызывает беспокойство. Между тем, Финляндия, которая прежде занимала 2 место, опустилась до 5-й строчки. Одной из причин журналист называет сокращение числа частных СМИ, а также растущую финансовую концентрацию в СМИ.Среди стран на постсоветском пространстве один из самых уверенных подъемов показал Казахстан – «плюс» 33 строчки и 122-е место (на первом месте среди бывших республик СССР – Молдова, которая поднялась сразу на 49 пунктов и занимает 40-е место). Журналисты Казахстана связывают подъем с политическим обновлением в стране, где с приходом новой власти проводятся масштабные реформы.«В прошлые годы мы плелись в хвосте списка, поэтому нынешний подъем не может не радовать, — говорит председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев. — У нас было много нарушений прав журналистов. Были нападения, уголовные дела, особенно в Северо-Казахстанской области, где были случаи, когда представителям СМИ фактически запрещали вести съемку, препятствуя их профессиональной деятельности. Журналистов преследовали, в том числе по уголовным статьям, после публикаций в соцсетях, в которых они критиковали местный бизнес или представителей власти».По словам Матаева, со сменой власти в стране ситуация стала меняться в лучшую сторону, хотя и далеко не все проблемы, с которыми сталкивается пресса, решены. «Президент Токаев дал поручение разработать новый закон о СМИ. Раньше такие законы принимала только власть, теперь законопроект планируется обсуждать с участием широкой общественности и самих журналистов. Мы рассчитываем, что профессиональному сообществу удастся повлиять на ситуацию со свободой слова в стране», — говорит глава Союза журналистов.- 460 журналистов и 19 работников СМИ находятся в тюрьмах по всему миру (на момент публикации отчета в 2022 году)- топ-3 стран по количеству заключенных журналистов на данный момент: Китай (120), Мьянма (69), Вьетнам (41).- 1 журналист находится в тюрьме в КНДР.- с 1 января 2022 года в мире убиты 25 журналистов и 2 работника СМИ.- На территории Украины, несмотря на боевые действия, с начала 2022 года убито меньше журналистов, чем в Мексике – семь и восемь соответственно. Мексика на 1 месте по количеству убийств журналистов, они связаны с войнами между наркокартелями. С 2000 года в стране было убито более 150 журналистов.- В Норвегии, которая занимает 1 место рейтинга (как и в прошлом году) каждый четвертый журналист так или иначе получал угрозы.- В США (42 место) в последние годы значительно сократилось количество местных новостей в прессе и наблюдается «беспрецедентный уровень недоверия СМИ».- В Ирландии (6 место) закон запрещает полицейским разговаривать с журналистами без предварительного разрешения (офицерам, нарушающим запрет, грозит увольнение, штраф или до семи лет лишения свободы).- В Финляндии (5 место) «недостаточно представлены этнические меньшинства в штате СМИ», (что, по мнению авторов рейтинга, мешает плюрализму в медиа-контенте).- В Лихтенштейне (10-е место) издаются две ежедневные газеты, обе принадлежат двум основным правящим партиям, которые оказывают влияние на информационную политику.- Самую нижнюю строчку списка занимает Северная Корея (опустилась с прошлого года на 1 пункт). Статья 67 конституции Северной Кореи закрепляет свободу печати, при этом государство контролирует все СМИ.