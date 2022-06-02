«Хочу, чтобы всё было красиво». Как школьник из Новосибирска учит чиновников городской эстетике

Власти получили от 17-летнего Евгения Фокина уже более 150 сообщений о нарушениях в сфере городского хозяйства

14.19 Вторник, 7 июня 2022
Россия и мир, тексты
Эту вывеску на здании федерации профсоюзов в Новосибирске сняли после обращения школьника. Сейчас повесили аналогичную. Фото: Евгений Фокин.
В Новосибирске 31 мая городские власти сняли большой баннер со словами «Zа мир труд май!..» со здания Федерации профсоюзов. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городском Совете депутатов, баннер сняли после обращения школьника Евгения Фокина, который пожаловался в мэрию на то, что конструкция нарушает архитектурно-художественный регламент города. Правда, через несколько дней аналогичный баннер вывесили вновь... И десятиклассник написал новую жалобу.

Это не первое его обращение к городским властям с требованием улучшить городскую среду. И, очевидно, далеко не последнее, выяснили мы в разговоре, пожалуй, с самым неравнодушным школьником Новосибирска.

— Евгений, баннер после твоего обращения оперативно сняли. Что там было за нарушение?

— На Красном проспекте на здании федерации профсоюзов Новосибирской области был размещен баннер «Zа мир труд май...». Баннер был самый дешёвый, из баннерной ткани. Согласно дизайн-коду Новосибирска (архитектурно-художественному регламенту) подобные вывески и баннеры запрещены. То есть речь идет о вывесках из баннерной ткани любого размера, они запрещены абсолютно. А в этом случае еще и сразу два нарушения получается. Этот баннер был размещен на конструкции, предназначенной для рекламных целей, и такая конструкция была не согласована с мэрией.

Ещё есть вывеска «Единая Россия» на фасаде жилой пятиэтажки, она также нарушает положения регламента. И к тому же находится в аварийном состоянии. Вывеску тоже было предписано демонтировать после моего обращения.

«Хочу, чтобы всё было красиво». Как школьник из Новосибирска учит чиновников городской эстетике


— Скажи, вот ты ссылаешься на регламент архитектурный. А вот как ты его нашёл? Просто от скуки как-то решил, а не почитать ли мне после уроков документы на сайте администрации?..

— Ну, нет, регламенты я искал специально. Я хотел изучить их, чтобы понимать, демонтажа каких довольно страшных конструкций в городе можно добиться. Обычно по всем вывескам мэрия ссылается на правила 372 (решение городского совета №372 «О Правилах распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске» — прим. ред.). Если же на объекте все соответствует этим правилам, уже обращаются к дизайн-коду. Это два разных документа.

Справка
Дизайн-код (архитектурно-художественный регламент) Новосибирска, в котором прописаны правила размещения информационных и рекламных конструкций, был принят в 2019 году. Правила, среди прочего, запрещают использование баннерной ткани, наклейки на окнах, перекрытия окон и архитектурных элементов и т.п. На домах, которые старше 1959 года, запрещена реклама с подложкой (на них можно использовать только объемные буквы). Кроме того, должны учитываться материалы, способы крепления и режим освещенности.


— Так… И как ты во всем этом не запутываешься?

— Запутываюсь. Правда, это ещё легко. Вот ГОСТы читать — это уже мрак полный. День можно убить, чтобы понять, что же там хотят сказать.

— А зачем ты ГОСТы читаешь?

— Чтобы грамотные обращения писать. Вообще я занимаюсь подобными нарушающими конструкциями уже давно, это не первые. Сейчас больше 54 моих обращений рассматриваются чиновниками.

Обычно я пишу не только о вывесках, конечно. О разных проблемах городского хозяйства, о транспорте, тротуарах, дорожном ремонте, ремонте трамвайных путей… Ну и о банальном — освещении, не закрытых люках… Прошлым летом писал жалобу по поводу обрыва контактной сети троллейбуса, из-за которого почти 10 часов не ходил транспорт. Сейчас идёт следствие, ищут виновника.



— Скажи, пожалуйста, почему ты занимаешься городскими проблемами? Для чего это нужно лично тебе?

— Я уже давно интересуюсь урбанистикой. Люблю свой город. Хочу, чтобы было все красиво.

— А что в твоем городе сейчас некрасиво?

— К сожалению, практически все… Вот, например, остановка транспорта «Улица Учительская» (показывает фото с густой сетью проводов на линии электропередач). И ведь в мэрии считают эти провода нормой. Мне тогда по этому поводу ответили, что «устройство кабельной канализации и коммутационных коллекторов для прокладки кабельных линий является многозатратным». И в целом, по словам чиновников, все эти провода соответствуют нормативным документам.

Или вот, например, тротуар (показывает фото разбитой плитки). А это центр Новосибирска. Тротуары у нас, кажется, город вообще не ремонтирует, только за счёт федеральных программ. Парков очень мало. Сейчас, конечно, немного принялись за это, но это все равно капля в море. Транспорт — это вообще ужас, 99% парка троллейбусов нужно списать и заменить, а на это у города денег нет, федеральных денег не дают. Всё плохо, к сожалению. Я сейчас писал это вам и об яму запнулся…



— Когда ты написал первое обращение органам власти? Что тебя натолкнуло?

— Помню, гулял по своему району, а там ни один фонарь не горел, вообще. Написал по этому поводу жалобу. Пять раз писал, и в итоге отремонтировали. А потом и по остальным проблемам писать начал. Мне было 15 лет.

Сейчас иногда специально гуляю по улицам и фиксирую нарушения.

По поводу городских проблем тесно общаюсь с депутатами коалиции «Новосибирск 2020» (была создана активными горожанами на выборах в городской совет Новосибирска в 2020 году «для кардинальных перемен в управлении городом» — прим. ред.). Общаюсь со своим депутатом по округу, ходил к нему по вопросам лестничных спусков и освещения.

Иногда хожу на приемы к разным руководителям. Например, ходил к начальнику департамента транспорта — после приема списали несколько троллейбусов. А начальник потом вообще уволился. Но это уже не из-за меня, конечно.

— Почему ты уверен, что не из-за тебя? Может, чиновники слышат от тебя нечто такое, что приводит их к мыслям, а на своем ли они месте?..

— Потому что в итоге он ушел работать в автобусное предприятие…

Вообще мне нравится тема транспорта. Я бывал на открытии городской электрички, на презентации новых 100 автобусов на предприятии, в которое ушел тот самый начальник… Увлекаюсь железными дорогами. После школы планирую поступать в СГУПС (Сибирский государственный университет путей сообщения - прим. ред.), чтобы стать машинистом метрополитена.



— Депутаты не зовут тебя в будущем к ним в компанию?

— Звали. И в мэры звали. Планирую в мундепы, потом и мэром. Но сначала машинистом после университета.

— Скажи, пожалуйста, как у тебя родители относятся к твоей активности?

— Нормально. Занимаюсь и занимаюсь.

— А в школе?

— Нейтрально.

— Как ты, кстати, учишься?

— Не отличник, конечно, но «норм»...

От редакции. В апреле на Евгения Фокина завели уголовное дело о «дискредитации вооруженных сил РФ» (статья 207.3 УК РФ). По данным правозащитника Павла Чикова, поводом стал комментарий к посту в телеграм-чате. Сейчас школьник под подпиской о неразглашении…

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Екатеринбурженка взыскала компенсацию морального вреда за гибель брата на работе
02 июня 2022
Житель Свердловской области обнаружил в лесу минометную мину
31 мая 2022
Житель Краснотурьинска отсудил у мэрии четверть миллиона за испорченный автомобиль
01 июня 2022
«Городского контроля» за Нижним Тагилом больше нет
06 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают

После смены руководства известной охотничьей организации не прекращаются суды об отмене решений коллегиальных органов власти, рассказываем подробности
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:28 Прикамцам ответили на вопросы о детях и недвижимости
15:24 Свердловчане до 23 лет смогут получать соцвыплаты, совмещая учебу и работу
15:22 В Перми станет больше автобусов на маршруте №46
15:13 Двум прикамцам вынесен приговор за совершение разбойного нападения
14:52 Мэр пообещал не застраивать сквер в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга
14:26 Росреестр Прикамья исправит более 17 тысяч реестровых ошибок без привлечения средств правообладателей
14:25 Утвержден обновленный бюджет Екатеринбурга на этот год
13:41 Работники Уральского компрессорного завода жалуются на задержку зарплат
13:28 В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 109 человек
12:59 Стал известен размер выплаты в Свердловской области семьям погибших на территории Украины военных
12:21 Соловьев из-за мема на странице мэра Первоуральска увидел угрозу для своей жизни
11:53 «Уральские авиалинии» отменили рейсы в шесть городов на юге России
11:28 В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина
10:52 Выборы губернатора Свердловской области состоятся 11 сентября
10:44 В Прикамье судебные приставы уберегли несовершеннолетних от сомнительных методов воспитания в родной семье
10:26 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области остается выше уровня эпидпорога
09:57 Судебный процесс над главой Богдановича Павлом Мартьяновым выходит на финишную прямую
09:51 «Стенограффия» стартует в Екатеринбурге в первые выходные июля
09:23 За выходные в Екатеринбурге автоинспекторы поймали 67 нарушителей ПДД
21:18 За незаконно спиленные сосны уралец окажется в суде Верхней Пышмы
21:07 В Екатеринбурге сотни горожан пришли в сквер, чтобы защитить его от застройки
20:37 Обидчиков изуродованной в Екатеринбурге собаки не нашли, но подозреваемые появились
20:14 Из-за шутливого танца учеников уволили завуча екатеринбургского лицея
19:30 В больнице скончался пожилой велосипедист, сбитый ехавшей в Краснотурьинск машиной
19:07 «Городского контроля» за Нижним Тагилом больше нет
Все новости
14:19 «Хочу, чтобы всё было красиво». Как школьник из Новосибирска учит чиновников городской эстетике
11:51 В Богородске в жилой пятиэтажке взорвался газовый баллон, эвакуированы 32 человека
11:16 В детском лагере Зеленогорска отравились 16 детей, в СК и прокуратуре начали проверку
10:47 Пропавшие в Ненецком АО топ-менеджер VK Габриелян и его знакомый погибли
10:35 Топ-менеджер VK Габриелян пропал во время экспедиции на вездеходах в Ненецком автономном округе
09:52 В Иркутской области ночью горел роддом, вероятная причина – удар молнии
09:15 Премьер-министр Британии Джонсон получил вотум доверия от правящей Консервативной партии
17:44 Минобрнауки: все российские вузы исключили из Болонского процесса
16:58 Жители Белгорода обратились к президенту с просьбой помочь сохранить в городе троллейбусы
15:37 В Грузии протестующие рабочие заблокировали проходные заводов по розливу воды «Боржоми»
14:26 В Тольятти 22 человека отравились роллами, 11 госпитализированы
13:30 Жителю Красноярска грозит 4 года лишения свободы за хищение 16 банок тушенки
12:25 В Новом Уренгое сотрудники ПНД пожаловались в прокуратуру и губернатору на нарушения прав и вынужденные увольнения
11:26 Володин: законы о неисполнении решений ЕСПЧ примут на этой неделе
10:26 На референдуме в Казахстане за поправки в Конституцию проголосовали более 77% граждан
09:37 На депутата Томской городской думы напали бездомные собаки
08:58 В Московской и Тульской областях задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов
18:13 Суд в Санкт-Петербурге прекратил очередное дело по статье о «дискредитации армии»
09:12 В Новосибирске водители мусоровозов после забастовки добились повышения зарплаты
17:53 В Брянске улицы, парковки и магазины затопило водой после мощного ливня с градом
17:08 Роскомнадзор подтвердил блокировку в России VPN-сервисов, в том числе Proton VPN
16:35 Патриарх Кирилл благословил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в Храме у Никитских ворот
16:00 В ГД внесут законопроект о наказании за «умышленное агрессивное вождение»
15:28 КПРФ передаст освободившийся мандат Валерия Рашкина Анастасии Удальцовой
14:34 В Белокурихе из-за поломки горнолыжного подъемника эвакуировали 43 человека
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK