«Хочу, чтобы всё было красиво». Как школьник из Новосибирска учит чиновников городской эстетике

Справка

Дизайн-код (архитектурно-художественный регламент) Новосибирска, в котором прописаны правила размещения информационных и рекламных конструкций, был принят в 2019 году. Правила, среди прочего, запрещают использование баннерной ткани, наклейки на окнах, перекрытия окон и архитектурных элементов и т.п. На домах, которые старше 1959 года, запрещена реклама с подложкой (на них можно использовать только объемные буквы). Кроме того, должны учитываться материалы, способы крепления и режим освещенности.

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Новосибирске 31 мая городские власти сняли большой баннер со словами «Zа мир труд май!..» со здания Федерации профсоюзов. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городском Совете депутатов, баннер сняли после обращения школьника Евгения Фокина, который пожаловался в мэрию на то, что конструкция нарушает архитектурно-художественный регламент города. Правда, через несколько дней аналогичный баннер вывесили вновь... И десятиклассник написал новую жалобу.Это не первое его обращение к городским властям с требованием улучшить городскую среду. И, очевидно, далеко не последнее, выяснили мы в разговоре, пожалуй, с самым неравнодушным школьником Новосибирска.— На Красном проспекте на здании федерации профсоюзов Новосибирской области был размещен баннер «Zа мир труд май...». Баннер был самый дешёвый, из баннерной ткани. Согласно дизайн-коду Новосибирска (архитектурно-художественному регламенту) подобные вывески и баннеры запрещены. То есть речь идет о вывесках из баннерной ткани любого размера, они запрещены абсолютно. А в этом случае еще и сразу два нарушения получается. Этот баннер был размещен на конструкции, предназначенной для рекламных целей, и такая конструкция была не согласована с мэрией.Ещё есть вывеска «Единая Россия» на фасаде жилой пятиэтажки, она также нарушает положения регламента. И к тому же находится в аварийном состоянии. Вывеску тоже было предписано демонтировать после моего обращения.— Ну, нет, регламенты я искал специально. Я хотел изучить их, чтобы понимать, демонтажа каких довольно страшных конструкций в городе можно добиться. Обычно по всем вывескам мэрия ссылается на правила 372 (). Если же на объекте все соответствует этим правилам, уже обращаются к дизайн-коду. Это два разных документа.— Запутываюсь. Правда, это ещё легко. Вот ГОСТы читать — это уже мрак полный. День можно убить, чтобы понять, что же там хотят сказать.— Чтобы грамотные обращения писать. Вообще я занимаюсь подобными нарушающими конструкциями уже давно, это не первые. Сейчас больше 54 моих обращений рассматриваются чиновниками.Обычно я пишу не только о вывесках, конечно. О разных проблемах городского хозяйства, о транспорте, тротуарах, дорожном ремонте, ремонте трамвайных путей… Ну и о банальном — освещении, не закрытых люках… Прошлым летом писал жалобу по поводу обрыва контактной сети троллейбуса, из-за которого почти 10 часов не ходил транспорт. Сейчас идёт следствие, ищут виновника.— Я уже давно интересуюсь урбанистикой. Люблю свой город. Хочу, чтобы было все красиво.— К сожалению, практически все… Вот, например, остановка транспорта «Улица Учительская» (). И ведь в мэрии считают эти провода нормой. Мне тогда по этому поводу ответили, что «устройство кабельной канализации и коммутационных коллекторов для прокладки кабельных линий является многозатратным». И в целом, по словам чиновников, все эти провода соответствуют нормативным документам.Или вот, например, тротуар (). А это центр Новосибирска. Тротуары у нас, кажется, город вообще не ремонтирует, только за счёт федеральных программ. Парков очень мало. Сейчас, конечно, немного принялись за это, но это все равно капля в море. Транспорт — это вообще ужас, 99% парка троллейбусов нужно списать и заменить, а на это у города денег нет, федеральных денег не дают. Всё плохо, к сожалению. Я сейчас писал это вам и об яму запнулся…— Помню, гулял по своему району, а там ни один фонарь не горел, вообще. Написал по этому поводу жалобу. Пять раз писал, и в итоге отремонтировали. А потом и по остальным проблемам писать начал. Мне было 15 лет.Сейчас иногда специально гуляю по улицам и фиксирую нарушения.По поводу городских проблем тесно общаюсь с депутатами коалиции «Новосибирск 2020» (). Общаюсь со своим депутатом по округу, ходил к нему по вопросам лестничных спусков и освещения.Иногда хожу на приемы к разным руководителям. Например, ходил к начальнику департамента транспорта — после приема списали несколько троллейбусов. А начальник потом вообще уволился. Но это уже не из-за меня, конечно.— Потому что в итоге он ушел работать в автобусное предприятие…Вообще мне нравится тема транспорта. Я бывал на открытии городской электрички, на презентации новых 100 автобусов на предприятии, в которое ушел тот самый начальник… Увлекаюсь железными дорогами. После школы планирую поступать в СГУПС (), чтобы стать машинистом метрополитена.— Звали. И в мэры звали. Планирую в мундепы, потом и мэром. Но сначала машинистом после университета.— Нормально. Занимаюсь и занимаюсь.— Нейтрально.— Не отличник, конечно, но «норм»...В апреле на Евгения Фокина завели уголовное дело о «дискредитации вооруженных сил РФ» (статья 207.3 УК РФ). По данным правозащитника Павла Чикова, поводом стал комментарий к посту в телеграм-чате. Сейчас школьник под подпиской о неразглашении…