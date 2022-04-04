Темы научных исследований в регионах будут согласовываться губернаторами

В среде ученых мнения по этому поводу разделились

19.25 Понедельник, 11 апреля 2022
Россия и мир, тексты
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Фото: Минобрнауки РФ/minobrnauki.gov.ru
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал распоряжение, по которому темы научных исследований в регионах будут согласовываться с губернаторами. По его словам, решение принято в соответствии с поручением президента РФ «активнее вовлекать в реализацию научно-технической политики регионы».

«Новые тематики фундаментальных исследований будут формироваться научно-образовательными организациями с учетом приоритетов развития региональных экономик в условиях санкций и рассматриваться губернаторами до направления на экспертизу в РАН», — сказал министр.

В среде ученых к нововведениям отнеслись неоднозначно. Некоторые сотрудники вузов предположили, что губернаторский этап согласования приведет к «научной цензуре», позволит чиновникам отсекать неудобные темы и, наоборот, поощрять «нужные». Опрошенные нами исследователи высказались о том, что губернаторы, как правило, не являются авторитетом для ученых с точки зрения научных познаний, а для того, чтобы выносить компетентное решение, главам регионов потребуется создать некий консультативный орган, совет при администрации губернатора. «Это новый штат ненужных чиновников и бюрократов, которые будут на бюджетные деньги цензурировать многочисленные заявки и выносить решения на свое усмотрение», — сказал «Вечерним ведомостям» один из преподавателей.

По мнению кандидата социологических наук Дмитрия Руденкина, темы фундаментальных исследований теперь перестают быть вопросом свободного выбора ученых. «Все надо согласовывать с чиновниками разной степени компетентности и адекватности. Для развития науки в России наступают темные времена, в которых придется забыть и про академические свободы, и про реализацию перспективных новых проектов», — написал Руденкин в соцсетях.

Доцент МФТИ, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Андроник Арутюнов в разговоре с «Вечерними ведомостями» предположил, что инициатива министерства может привести, как минимум, к двум негативным сценариям. «Во-первых, скорее всего, под нововведениями подразумевается жесткое контролирование и структурирование систем грантов. Это приведет к урезанию финансирования фундаментальной науки. Я полагаю, что гранты при согласовании с региональными властями могут быть переориентированы на решение бытовых текущих задач регионов, например, на ЖКХ. То есть, на что условному губернатору хватит фантазии, то мы и увидим в грантовой тематике. Фундаментальная наука от этого, конечно, пострадает в первую очередь. А второй момент, я думаю, заключается в том, что за этим всем последует перекладывание финансирования науки и высшего образования на региональный уровень», — сказал Андроник Арутюнов, добавив при этом, что для детального обсуждения изменений необходимо дождаться конкретики от министерства.

Между тем, доктор экономических наук Анна Багирова, замдиректора Института экономики и управления УрФУ, отметила, что предлагаемые изменения не будут ущемлять академическую свободу, а исследования ученых должны иметь практическую значимость для регионов. «Уверена, что темы, которыми занимаются ученые, должны быть актуальны для региона. Иначе получается то, к чему некоторые ученые привыкли с давних времен — этакое «удовлетворение научного любопытства за государственный счет». Выбор фокуса исследований — конечно, дело ученого, но в любой заявке на грант научного фонда, в любой диссертации должны быть сформулированы актуальность исследования и практическая значимость. Сейчас практическую значимость, как я понимаю, ученые должны будут формулировать в том числе и в привязке к региону. Не вижу в этом ничего, что бы ущемляло академические свободы. Научные результаты должны быть востребованы экономикой и обществом», — сказала «Вечерним ведомостям» Анна Багирова.

В одном из научно-исследовательских институтов корреспонденту «Вечерних ведомостей» заявили, что делать выводы о нововведениях пока рано, так как не до конца понятен механизм их работы. «Министр сообщил о запуске пилотного проекта по планированию научными организациями и университетами, которые являются участниками научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), новых тематик фундаментальных исследований на 2023 год и ориентации при формировании новой тематики на приоритетные для регионов направления. Самого документа о введении такой практики мы еще не видели, вполне возможно, потому что наш институт не входит НОЦ, — сказал замдиректора по административной работе Института проблем передачи информации РАН Кирилл Иванов. — В настоящее время вопросы рассмотрения тематик на уровне губернаторов заявлены только в отношении НОЦ, они не имеют отношения к НИИ, которые не являются участниками НОЦ. К тому же речь идет исключительно о новых научных тематиках. Вполне возможно, что ввиду отсутствия детальной информации в среде ученых пока не совсем правильно трактуют обрывочные сообщения о нововведениях, в которых нам еще предстоит разобраться».

Между тем, новые правила уже начали применять в регионах. Так, в Курганском государственном университете сегодня сообщили, что новый порядок уже применяется в отношении исследований молодежной лаборатории, пишет портал 45.RU. «В настоящее время тематика научных исследований молодежной научно-исследовательской лаборатории «Перспективные материалы для индустрии и биомедицины» (ее работа тесно связана с одним из прорывных технологических проектов УМНОЦ «Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация») на 2023 год проходит уже новый порядок согласования: сначала темы рассматривает губернатор Курганской области, потом документ будет направлен на экспертизу в РАН», — рассказали порталу в пресс-службе КГУ.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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