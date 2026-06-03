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В США предложили оценивать вузы по доходам выпускников. Художественные школы опасаются закрытий

00.49 Вторник, 9 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Американские университеты и профессиональные объединения выступили против инициативы Министерства образования США, которая предполагает оценивать образовательные программы по уровню заработка их выпускников. Критики считают, что такой подход может серьёзно ударить по гуманитарным и творческим специальностям.

Речь идёт о новом механизме федеральной отчётности, который предусматривает так называемый «тест на доходность». Если выпускники программы в течение нескольких лет будут зарабатывать меньше установленного государством порога, учебное направление может лишиться доступа к федеральным образовательным кредитам.

По предварительным расчётам, опубликованным в ходе обсуждения реформы, под угрозой могут оказаться даже престижные программы. Среди них называют магистратуры по изобразительному искусству и музыке в Йельском университете, программу музейного дела в Гарварде, а также музыкальные программы школы Джульярд. Кроме того, потенциально не пройти новый тест могут большинство программ по религиоведению и многие кулинарные специальности.

Ассоциация американских университетов (AAU), в которую входят ведущие вузы страны, заявила, что подобная система не учитывает общественную ценность профессий, где уровень доходов традиционно ниже, чем в коммерческом секторе. В организации также указали, что при подготовке инициативы не были полноценно привлечены представители академического сообщества и системы финансовой помощи студентам.

В Министерстве образования США поясняют, что новая модель должна защитить студентов от получения дорогостоящего образования, которое не улучшает их финансовое положение. Согласно проекту правил, программа, не выполнившая требования по уровню доходов выпускников в двух случаях из трёх, может на два года потерять право участвовать в федеральной системе образовательного кредитования.

Окончательные параметры реформы пока не утверждены. Как ожидается, обсуждение правил завершится в июле.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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