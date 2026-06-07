В Петербурге стартовал международный форум, где жестовый язык стал языком искусства

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Санкт-Петербурге 8 июня открылась IX Международная неделя культуры и искусства глухих. Форум продлится до 14 июня и в этом году приурочен к десятилетию Санкт-Петербургского театра глухих – организатора проекта.Церемония открытия прошла в Особняке Румянцева. В течение недели на разных площадках города состоятся спектакли, выставки, кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи. Особенность форума в том, что многие мероприятия проходят на русском жестовом языке, который здесь становится не средством перевода, а самостоятельным художественным инструментом.Одним из центральных событий станет выставка «Сила тишины: искусство здесь и сейчас», где будут представлены работы неслышащих художников и фотографов. Также в программе – экскурсии с переводом на русский жестовый язык и дискуссии о развитии инклюзивной культуры.По информации организаторов, форум объединит участников из различных регионов России, а часть мероприятий будет доступна в онлайн-формате для зарубежной аудитории. Мероприятие для возрастной категории 18+