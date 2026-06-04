Физики допустили возможность путешествий информации во времени

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Американские физики теоретически доказали возможность передачи квантовой информации из будущего в прошлое. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters.Речь идёт не о машине времени в привычном смысле и не о путешествии человека в прошлое, а о передаче информации по квантовым каналам связи. По расчётам учёных, такие каналы могут работать через так называемые замкнутые времениподобные кривые – гипотетические петли в пространстве-времени, при движении по которым объект возвращается не только в исходную точку пространства, но и в прошлый момент времени.Подобные конструкции допускаются общей теорией относительности Альберта Эйнштейна, однако их реальное существование остаётся предметом споров. Многие физики считают, что временные петли невозможны на практике, поскольку они могут приводить к парадоксам. Например, к ситуациям, когда событие в прошлом меняет условия, при которых оно само стало возможным.Авторы новой работы показали, что с точки зрения квантовой теории такие противоречия можно частично обойти. По их расчётам, информацию можно передавать назад во времени даже через нестабильные каналы с сильными помехами, если использовать принципы квантовой телепортации и долгоживущую квантовую память.Учёные сравнили такой механизм с финалом фильма «Интерстеллар». В нём герой получает возможность передавать сообщения в прошлое не напрямую, а через физические сигналы, влияющие на окружающий мир.Исследователи подчёркивают, что их работа имеет и другое важное значение – она затрагивает вопрос об устройстве чёрных дыр. Согласно одной из гипотез, испарение чёрных дыр может быть связано с особой формой квантовой телепортации. Новые расчёты показывают, что у такого процесса есть серьёзные информационно-теоретические ограничения.Проблема испарения чёрных дыр остаётся одной из ключевых в современной физике. В 1975 году Стивен Хокинг показал, что чёрные дыры могут постепенно терять массу и испаряться из-за квантовых эффектов у горизонта событий. Однако этот процесс до сих пор сложно согласовать с квантовой механикой и теорией информации.Таким образом, новое исследование не доказывает возможность реальных путешествий во времени, но показывает, что передача информации в прошлое в рамках квантовой модели может быть математически допустимой. Мероприятие для возрастной категории 18+