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Физики допустили возможность путешествий информации во времени
Иллюстрация: AI для ВВ
Американские физики теоретически доказали возможность передачи квантовой информации из будущего в прошлое. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters.
Речь идёт не о машине времени в привычном смысле и не о путешествии человека в прошлое, а о передаче информации по квантовым каналам связи. По расчётам учёных, такие каналы могут работать через так называемые замкнутые времениподобные кривые – гипотетические петли в пространстве-времени, при движении по которым объект возвращается не только в исходную точку пространства, но и в прошлый момент времени.
Подобные конструкции допускаются общей теорией относительности Альберта Эйнштейна, однако их реальное существование остаётся предметом споров. Многие физики считают, что временные петли невозможны на практике, поскольку они могут приводить к парадоксам. Например, к ситуациям, когда событие в прошлом меняет условия, при которых оно само стало возможным.
Авторы новой работы показали, что с точки зрения квантовой теории такие противоречия можно частично обойти. По их расчётам, информацию можно передавать назад во времени даже через нестабильные каналы с сильными помехами, если использовать принципы квантовой телепортации и долгоживущую квантовую память.
Учёные сравнили такой механизм с финалом фильма «Интерстеллар». В нём герой получает возможность передавать сообщения в прошлое не напрямую, а через физические сигналы, влияющие на окружающий мир.
Исследователи подчёркивают, что их работа имеет и другое важное значение – она затрагивает вопрос об устройстве чёрных дыр. Согласно одной из гипотез, испарение чёрных дыр может быть связано с особой формой квантовой телепортации. Новые расчёты показывают, что у такого процесса есть серьёзные информационно-теоретические ограничения.
Проблема испарения чёрных дыр остаётся одной из ключевых в современной физике. В 1975 году Стивен Хокинг показал, что чёрные дыры могут постепенно терять массу и испаряться из-за квантовых эффектов у горизонта событий. Однако этот процесс до сих пор сложно согласовать с квантовой механикой и теорией информации.
Таким образом, новое исследование не доказывает возможность реальных путешествий во времени, но показывает, что передача информации в прошлое в рамках квантовой модели может быть математически допустимой. Мероприятие для возрастной категории 18+
Речь идёт не о машине времени в привычном смысле и не о путешествии человека в прошлое, а о передаче информации по квантовым каналам связи. По расчётам учёных, такие каналы могут работать через так называемые замкнутые времениподобные кривые – гипотетические петли в пространстве-времени, при движении по которым объект возвращается не только в исходную точку пространства, но и в прошлый момент времени.
Подобные конструкции допускаются общей теорией относительности Альберта Эйнштейна, однако их реальное существование остаётся предметом споров. Многие физики считают, что временные петли невозможны на практике, поскольку они могут приводить к парадоксам. Например, к ситуациям, когда событие в прошлом меняет условия, при которых оно само стало возможным.
Авторы новой работы показали, что с точки зрения квантовой теории такие противоречия можно частично обойти. По их расчётам, информацию можно передавать назад во времени даже через нестабильные каналы с сильными помехами, если использовать принципы квантовой телепортации и долгоживущую квантовую память.
Учёные сравнили такой механизм с финалом фильма «Интерстеллар». В нём герой получает возможность передавать сообщения в прошлое не напрямую, а через физические сигналы, влияющие на окружающий мир.
Исследователи подчёркивают, что их работа имеет и другое важное значение – она затрагивает вопрос об устройстве чёрных дыр. Согласно одной из гипотез, испарение чёрных дыр может быть связано с особой формой квантовой телепортации. Новые расчёты показывают, что у такого процесса есть серьёзные информационно-теоретические ограничения.
Проблема испарения чёрных дыр остаётся одной из ключевых в современной физике. В 1975 году Стивен Хокинг показал, что чёрные дыры могут постепенно терять массу и испаряться из-за квантовых эффектов у горизонта событий. Однако этот процесс до сих пор сложно согласовать с квантовой механикой и теорией информации.
Таким образом, новое исследование не доказывает возможность реальных путешествий во времени, но показывает, что передача информации в прошлое в рамках квантовой модели может быть математически допустимой. Мероприятие для возрастной категории 18+
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