Развязку на трассе М-11 «Нева» в Ленинградской области готовят к открытию до конца года

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Строительство новой транспортной развязки на 593-м километре скоростной трассы М-11 «Нева» в Ленинградской области выполнено на 75%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По его словам, объект строится по просьбе жителей, а также властей Ленинградской и Новгородской областей. После ввода в эксплуатацию развязка улучшит транспортное сообщение между двумя регионами и федеральной магистралью, а местным жителям позволит сократить путь до трассы на десятки километров.Новая развязка возводится на пересечении М-11 с региональной автодорогой Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга.Как заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, на объекте уже завершено переустройство инженерных коммуникаций, подходит к концу монтаж водопропускных труб, а земляные работы выполнены примерно на 85%. Также продолжается устройство дорожного покрытия, установка барьерных ограждений и опор освещения.По данным «Автодора», транспортную развязку оснастят автоматизированной системой управления дорожным движением, которая позволит в режиме реального времени контролировать ситуацию на дороге.Сейчас на строительной площадке работают около 50 человек и задействовано 13 единиц специальной техники. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2026 года. Мероприятие для возрастной категории 18+