Нефть подорожала на фоне нового обострения между Ираном и Израилем

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Мировые цены на нефть резко выросли после нового обмена ударами между Ираном и Израилем. По данным Bloomberg, стоимость Brent поднималась на 5,1% – до 97,83 доллара за баррель, а WTI приближалась к отметке в 95 долларов.Инвесторы опасаются, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на поставки сырья из региона. Дополнительную обеспокоенность рынку добавили сообщения о ракетной тревоге в районе авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии, где размещены американские военные.Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.На фоне роста мировых котировок внимание приковано и к российской нефти марки Urals. Однако актуальные данные по ней публикуются с задержкой. Последняя доступная открытая котировка относится к 5 июня – около 87,4 доллара за баррель. Как нынешнее обострение на Ближнем Востоке скажется на стоимости российской экспортной нефти, пока говорить рано. Мероприятие для возрастной категории 18+