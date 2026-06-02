Возрастное ограничение 18+
Киргизские авиакомпании смогут выполнять рейсы в страны Евросоюза после почти 20-летнего запрета
Фото: Вечерние ведомости
Евросоюз исключил всех авиаперевозчиков Киргизии из перечня компаний, которым было запрещено выполнять полёты в европейское воздушное пространство. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Садыра Жапарова.
По данным киргизских властей, соответствующее решение было принято по итогам заседания Комитета ЕС по авиационной безопасности, прошедшего в мае. Теперь ограничения, действовавшие с 2006 года, будут официально сняты после оформления регламента Еврокомиссии.
В администрации президента отметили, что добиться исключения из так называемого чёрного списка удалось благодаря реформе гражданской авиации, усилению государственного контроля за безопасностью полётов и приведению национальной системы к международным стандартам ICAO.
Киргизские авиакомпании находились под запретом на выполнение рейсов в Евросоюз почти два десятилетия из-за претензий к системе авиационного надзора и соблюдению требований безопасности. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным киргизских властей, соответствующее решение было принято по итогам заседания Комитета ЕС по авиационной безопасности, прошедшего в мае. Теперь ограничения, действовавшие с 2006 года, будут официально сняты после оформления регламента Еврокомиссии.
В администрации президента отметили, что добиться исключения из так называемого чёрного списка удалось благодаря реформе гражданской авиации, усилению государственного контроля за безопасностью полётов и приведению национальной системы к международным стандартам ICAO.
Киргизские авиакомпании находились под запретом на выполнение рейсов в Евросоюз почти два десятилетия из-за претензий к системе авиационного надзора и соблюдению требований безопасности. Мероприятие для возрастной категории 18+
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