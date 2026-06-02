Киргизские авиакомпании смогут выполнять рейсы в страны Евросоюза после почти 20-летнего запрета

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Евросоюз исключил всех авиаперевозчиков Киргизии из перечня компаний, которым было запрещено выполнять полёты в европейское воздушное пространство. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Садыра Жапарова.По данным киргизских властей, соответствующее решение было принято по итогам заседания Комитета ЕС по авиационной безопасности, прошедшего в мае. Теперь ограничения, действовавшие с 2006 года, будут официально сняты после оформления регламента Еврокомиссии.В администрации президента отметили, что добиться исключения из так называемого чёрного списка удалось благодаря реформе гражданской авиации, усилению государственного контроля за безопасностью полётов и приведению национальной системы к международным стандартам ICAO.Киргизские авиакомпании находились под запретом на выполнение рейсов в Евросоюз почти два десятилетия из-за претензий к системе авиационного надзора и соблюдению требований безопасности. Мероприятие для возрастной категории 18+