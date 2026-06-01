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В Ботаническом саду КБГУ вылупилась редкая бабочка Морфо Пелеида
Фото: КБГУ
В Ботаническом саду Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова (КБГУ) родилась редкая бабочка Морфо Пелеида, обитающая в Латинской Америке. Об этом сообщили в вузе. Размах крыльев этой бабочки может достигать 20 сантиметров, а её ярко-синий цвет создаётся благодаря преломлению света на прозрачных чешуйках крыльев, пояснил директор Ботанического сада Мурат Бахов.
Бабочка также обладает способностью маскироваться, переворачивая крылья коричневой стороной, что делает её похожей на сухой лист или кору дерева. Появление Морфо Пелеида в Ботаническом саду стало возможным благодаря созданию специалистами идеального микроклимата для куколок, прибывших из Филиппин. сейчас
Бабочка питается соком переспелых фруктов и медовым сиропом. Весь жизненный цикл насекомого составляет около 115 дней, однако взрослая особь живёт от нескольких дней до трёх недель. Такие экземпляры редко встречаются даже в крупных мировых коллекциях, отметили учёные. Посетители Ботанического сада КБГУ могут увидеть не только эту бабочку, но и собрание тропических растений и эндемиков Кавказа. Мероприятие для возрастной категории 18+
Бабочка также обладает способностью маскироваться, переворачивая крылья коричневой стороной, что делает её похожей на сухой лист или кору дерева. Появление Морфо Пелеида в Ботаническом саду стало возможным благодаря созданию специалистами идеального микроклимата для куколок, прибывших из Филиппин. сейчас
Бабочка питается соком переспелых фруктов и медовым сиропом. Весь жизненный цикл насекомого составляет около 115 дней, однако взрослая особь живёт от нескольких дней до трёх недель. Такие экземпляры редко встречаются даже в крупных мировых коллекциях, отметили учёные. Посетители Ботанического сада КБГУ могут увидеть не только эту бабочку, но и собрание тропических растений и эндемиков Кавказа. Мероприятие для возрастной категории 18+
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