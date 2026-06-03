Возрастное ограничение 18+
Бизнес-омбудсмен Москвы назвала главным запросом предпринимателей стабильность правил игры
Бизнес положительно воспринял заявление Владимира Путина о возможной отсрочке снижения порога выручки для применения упрощённой системы налогообложения. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова.
По словам бизнес-омбудсмена, сейчас для предпринимательского сообщества ключевое значение имеет предсказуемость условий работы.
«Самое главное для предпринимателей сейчас – стабильность правил игры», – подчеркнула Сизова.
Она прокомментировала заявление президента России, который ранее допустил возможность отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения УСН. По мнению омбудсмена, сохранение стабильных налоговых условий помогает бизнесу планировать свою деятельность и инвестиции. Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам бизнес-омбудсмена, сейчас для предпринимательского сообщества ключевое значение имеет предсказуемость условий работы.
«Самое главное для предпринимателей сейчас – стабильность правил игры», – подчеркнула Сизова.
Она прокомментировала заявление президента России, который ранее допустил возможность отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения УСН. По мнению омбудсмена, сохранение стабильных налоговых условий помогает бизнесу планировать свою деятельность и инвестиции. Мероприятие для возрастной категории 18+
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