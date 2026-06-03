Бизнес-омбудсмен Москвы назвала главным запросом предпринимателей стабильность правил игры

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Бизнес положительно воспринял заявление Владимира Путина о возможной отсрочке снижения порога выручки для применения упрощённой системы налогообложения. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова.По словам бизнес-омбудсмена, сейчас для предпринимательского сообщества ключевое значение имеет предсказуемость условий работы.«Самое главное для предпринимателей сейчас – стабильность правил игры», – подчеркнула Сизова.Она прокомментировала заявление президента России, который ранее допустил возможность отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения УСН. По мнению омбудсмена, сохранение стабильных налоговых условий помогает бизнесу планировать свою деятельность и инвестиции. Мероприятие для возрастной категории 18+