Авито создал цифровую биржу для поиска грузоперевозчиков

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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«Авито Услуги» тестируют биржу грузоперевозок — новый сервис от платформы, объединяющей грузоотправителей, перевозчиков и экспедиторов. Площадка позиционирует себя как ресурс для поиска заказчиков и исполнителей.Грузовладелец размещает заявку с параметрами перевозки – маршрутом, весом, габаритами, сроками и условиями доставки. Перевозчики получают уведомления о подходящих заказах или находят их через ленту и фильтры, после чего предлагают свои условия. Пользователь может сравнить предложения в одном месте и выбрать исполнителя с учётом цены, рейтинга и отзывов. Всё взаимодействие, включая переписку и историю договорённостей, происходит внутри платформы, рассказали представители площадки.По данным исследований рынка транспортных услуг, более 70% грузовладельцев не знают ориентировочную стоимость перевозки до разговора с перевозчиком, а поиск исполнителя может занимать до трёх дней.«Мы создаем цифровую среду, где эти процессы становятся более прозрачными и удобными для обеих сторон. Важно понимать, что цифровые биржи меняют экономику рынка: выигрывать будут не те, у кого больше контактов, а те, кто быстрее, надежнее и эффективнее работает с заказами», — прокомментировала руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на «Авито Услугах» Евгения Лазарева.На первом этапе сервис сфокусирован на междугородних автомобильных перевозках по России. Подчеркивается, что Авито обеспечивает техническую инфраструктуру платформы, не участвуя в заключении и исполнении договоров между пользователями. Мероприятие для возрастной категории 18+