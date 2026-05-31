В Европе впервые почти за два года сократилось потребление автомобильного топлива

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Жители европейских стран стали реже заправлять автомобили на фоне резкого роста цен на топливо, вызванного конфликтом вокруг Ирана. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).По информации издания, в апреле объём продаж автомобильного топлива в странах еврозоны сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. Это стало первым годовым снижением с июля 2024 года и самым заметным с октября 2023-го.Как отмечает Financial Times, сразу в шести европейских странах падение продаж оказалось двузначным. В их числе Германия, Норвегия и Австрия. Аналогичная тенденция наблюдается и в Великобритании, где продажи моторного топлива в апреле снизились на 10% в годовом выражении после роста месяцем ранее.Газета связывает изменение поведения автомобилистов с энергетическим шоком, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями в поставках через Ормузский пролив. По данным Eurostat, которые приводит FT, в 12 странах Евросоюза средняя стоимость дизельного топлива в апреле выросла на 33,7% по сравнению с прошлым годом, а бензина – на 13,6%.По оценке издания, опубликованная статистика свидетельствует о том, что европейские потребители начали адаптироваться к росту расходов на топливо, сокращая использование личного транспорта. Мероприятие для возрастной категории 18+