Психиатр посоветовал россиянам чаще брать короткие отпуска

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Регулярные короткие отпуска помогают лучше справляться со стрессом, чем один длинный отдых раз в год. Об этом РИА Новости рассказал врач-психиатр, доцент ДВФУ Александр Сергиевич.По его словам, отпуск нельзя игнорировать даже при высокой загрузке на работе. Врач отметил, что для восстановления важнее не столько продолжительность отдыха, сколько его регулярность.Сергиевич также напомнил, что сотрудника в отпуске стоит беспокоить только в исключительных случаях. То же правило, по его словам, касается и руководителей: подчинённым лучше не создавать начальнику дополнительную информационную нагрузку во время отдыха. Мероприятие для возрастной категории 18+