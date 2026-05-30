В США грузовик с фейерверками вспыхнул и устроил салют прямо на шоссе

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В американском штате Теннесси грузовик, перевозивший фейерверки, загорелся прямо на автомагистрали и устроил незапланированное пиротехническое шоу.После возгорания начали срабатывать находившиеся в кузове салюты, из-за чего над дорогой несколько минут продолжались яркие взрывы и вспышки. Очевидцы снимали происходящее на видео, а движение на участке трассы оказалось практически парализовано.По данным местных СМИ, из-за инцидента дорогу временно перекрывали, чтобы экстренные службы могли безопасно ликвидировать последствия пожара. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Мероприятие для возрастной категории 18+