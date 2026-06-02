Суд признал незаконным отчисление студентки из-за проверки диплома на нейросеть

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Верховный суд Татарстана подтвердил незаконность отчисления студентки московского вуза, диплом которой сочли частично сгенерированным нейросетью.Как следует из судебных материалов, на которые ссылается РИА Новости, отчёт системы проверки ИИ-контента имел вероятностный характер, а окончательное решение должен был принимать эксперт. При этом представитель университета признал, что научный руководитель студентки не разбирался в принципах работы системы и фактически не мог оценить, действительно ли текст был создан нейросетью.Студентка трижды загружала дипломную работу в систему проверки. Первый результат показал 41,91% ИИ-контента. После второй загрузки научный руководитель сочла, что более чем в 70% текста намеренно нарушена логика слов, и расценила это как фальсификацию.Третья проверка показала уже 11,92% ИИ-контента, однако вуз отказался принимать этот результат. В университете заявили, что студентка пропустила срок загрузки работы: последним днём считалось 8 июня 2025 года, которое выпадало на воскресенье.Суд применил статью 193 Гражданского кодекса РФ, по которой последний день срока переносится на ближайший рабочий день, если он приходится на нерабочую дату. Поэтому загрузку диплома признали своевременной.Кроме того, университет не смог объяснить, каким образом система проверки отличает текст, скопированный из других источников, от текста, созданного искусственным интеллектом.В итоге студентку восстановили на четвёртом курсе. Вуз обязали допустить её диплом к защите при оригинальности работы не менее 50%. Также с учебного заведения взыскали 40 тысяч рублей компенсации морального вреда и 20 тысяч рублей штрафа. Мероприятие для возрастной категории 18+