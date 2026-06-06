В Латвии заблокировали сайт Wildberries и ещё семь российских ресурсов

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Власти Латвии ограничили доступ к восьми российским интернет-ресурсам, включая сайт маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает портал Delfi.По заявлению Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP), причиной стало то, что «на платформе размещаются товары с символикой, связанной с Россией и СССР». Ведомство считает, что такой контент способствует формированию положительного образа России и может представлять угрозу национальной безопасности страны.Помимо Wildberries, ограничения затронули ещё несколько российских интернет-ресурсов.Ранее латвийские регуляторы уже блокировали российские телеканалы и интернет-платформы, объясняя это «соображениями национальной безопасности». Мероприятие для возрастной категории 18+