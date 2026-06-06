Возрастное ограничение 18+
В Латвии заблокировали сайт Wildberries и ещё семь российских ресурсов
Власти Латвии ограничили доступ к восьми российским интернет-ресурсам, включая сайт маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает портал Delfi.
По заявлению Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP), причиной стало то, что «на платформе размещаются товары с символикой, связанной с Россией и СССР». Ведомство считает, что такой контент способствует формированию положительного образа России и может представлять угрозу национальной безопасности страны.
Помимо Wildberries, ограничения затронули ещё несколько российских интернет-ресурсов.
Ранее латвийские регуляторы уже блокировали российские телеканалы и интернет-платформы, объясняя это «соображениями национальной безопасности». Мероприятие для возрастной категории 18+
По заявлению Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP), причиной стало то, что «на платформе размещаются товары с символикой, связанной с Россией и СССР». Ведомство считает, что такой контент способствует формированию положительного образа России и может представлять угрозу национальной безопасности страны.
Помимо Wildberries, ограничения затронули ещё несколько российских интернет-ресурсов.
Ранее латвийские регуляторы уже блокировали российские телеканалы и интернет-платформы, объясняя это «соображениями национальной безопасности». Мероприятие для возрастной категории 18+
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