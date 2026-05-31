Возрастное ограничение 18+
В Челябинской области возбудили дело после сообщений об избиении детей матерью
В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело после сообщений СМИ о жестоком обращении с двумя несовершеннолетними детьми.
По данным Информационного центра СК России, в эфире федерального телеканала сообщалось, что двое мальчиков, со слов соседей, регулярно подвергаются избиениям со стороны матери. В сообщении также говорится, что женщина злоупотребляет спиртными напитками.
Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Щукину представить доклад о ходе расследования, проверке сведений, прозвучавших в эфире, и мерах по защите прав детей. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным Информационного центра СК России, в эфире федерального телеканала сообщалось, что двое мальчиков, со слов соседей, регулярно подвергаются избиениям со стороны матери. В сообщении также говорится, что женщина злоупотребляет спиртными напитками.
Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Щукину представить доклад о ходе расследования, проверке сведений, прозвучавших в эфире, и мерах по защите прав детей. Мероприятие для возрастной категории 18+
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