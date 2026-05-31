Глава СК попросил разрешить уголовное преследование судьи Красноярского краевого суда после смертельного ДТП

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи Красноярского краевого суда Юлии Макаровой. Об этом сообщили в СК России.По данным следствия, речь идёт об уголовном деле по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.Как уточняют в ведомстве, авария произошла в январе 2025 года на трассе Красноярск – Енисейск. По версии следствия, судья, управляя исправным легковым автомобилем, не учла дорожные и погодные условия, включая гололедицу, выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем.В результате ДТП мать водителя погибла на месте происшествия, а водитель второй машины получил тяжкий вред здоровью.В Следственном комитете сообщили, что расследование уголовного дела продолжается. Для предъявления обвинения действующему судье требуется согласие Высшей квалификационной коллегии судей.Мероприятие для возрастной категории 18+