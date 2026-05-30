В Индонезии за день произошло девять извержений вулкана Левотоби

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Индонезии зафиксировали девять извержений вулкана Левотоби Лаки-Лаки, расположенного на острове Флорес. По данным Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны, столб вулканического пепла поднялся на высоту до 3,8 километра над уровнем моря.Как сообщают индонезийские специалисты, активность вулкана сохраняется на фоне продолжающегося периода повышенной сейсмической активности. Власти рекомендуют жителям и туристам соблюдать ограничения и не приближаться к опасной зоне вокруг кратера.Левотоби представляет собой комплекс из двух вулканов – Лаки-Лаки («мужской») и Перемпуан («женский»), причём наиболее активным считается именно Лаки-Лаки. В последние годы он неоднократно извергался, что приводило к эвакуации местных жителей и ограничениям в авиасообщении. Мероприятие для возрастной категории 18+