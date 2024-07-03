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Лесной пожар приближается к ранчо Неверленд в Калифорнии, сотни человек эвакуированы

18.43 Среда, 10 июля 2024
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Калифорнии пожар, получивший название «The Lake Fire» вспыхнул ещё в пятницу, 5 июля, недалеко от озера Зака, к северо-востоку от Лос-Оливоса.

По данным The New York Times, огонь прошел территорию почти в 100 кв. км и продолжает разрастаться.

На западе Соединенных Штатов активно распространяются лесные пожары, вызванные экстремально жаркими условиями. «The Lake Fire» начался в округе Санта-Барбара, Южная Калифорния, и с тех пор охватил значительную территорию.

Офис шерифа округа выпустил приказ об эвакуации района, включая участок, который когда-то принадлежал известному ранчо Майкла Джексона — Неверленд. В настоящее время эвакуированы около 100 человек, проживающих в этом районе, а также в регионе Лос-Оливос.

Более 750 пожарных принимают участие в тушении. Воздушная поддержка включает 10 воздушных танкеров и три вертолета, сообщает The New York Times, ссылаясь на экстренные службы округа Санта-Барбара.

Пожарные работают в том числе но ночам, чтобы предотвратить распространение огня на зоны сельскохозяйственного использования, где проживает около 500 человек.

В выходные в этом районе были зафиксированы рекордно высокие температуры и низкий уровень относительной влажности, что усложнило условия борьбы с огнем.

На данный момент в СМИ нет данных о структурных повреждениях или пострадавших людях. «The Lake Fire» остается одним из наиболее крупных лесных пожаров текущего года в Калифорнии.

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Никита Опарин © Вечерние ведомости


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