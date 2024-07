Лесной пожар приближается к ранчо Неверленд в Калифорнии, сотни человек эвакуированы

Никита Опарин © Вечерние ведомости

В Калифорнии пожар, получивший название «The Lake Fire» вспыхнул ещё в пятницу, 5 июля, недалеко от озера Зака, к северо-востоку от Лос-Оливоса.По данным The New York Times, огонь прошел территорию почти в 100 кв. км и продолжает разрастаться.На западе Соединенных Штатов активно распространяются лесные пожары, вызванные экстремально жаркими условиями. «The Lake Fire» начался в округе Санта-Барбара, Южная Калифорния, и с тех пор охватил значительную территорию.Офис шерифа округа выпустил приказ об эвакуации района, включая участок, который когда-то принадлежал известному ранчо Майкла Джексона — Неверленд. В настоящее время эвакуированы около 100 человек, проживающих в этом районе, а также в регионе Лос-Оливос.Более 750 пожарных принимают участие в тушении. Воздушная поддержка включает 10 воздушных танкеров и три вертолета, сообщает The New York Times, ссылаясь на экстренные службы округа Санта-Барбара.Пожарные работают в том числе но ночам, чтобы предотвратить распространение огня на зоны сельскохозяйственного использования, где проживает около 500 человек.В выходные в этом районе были зафиксированы рекордно высокие температуры и низкий уровень относительной влажности, что усложнило условия борьбы с огнем.На данный момент в СМИ нет данных о структурных повреждениях или пострадавших людях. «The Lake Fire» остается одним из наиболее крупных лесных пожаров текущего года в Калифорнии.