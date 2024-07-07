Возрастное ограничение 18+

Попова: ботулизм выявили у 417 жителей регионов России

13.45 Четверг, 11 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Более 400 жителей регионов России пострадали от вспышки ботулизма, которая произошла в середине июня.

По данным главы Роспотребнадзора, в общей сложности заразились 417 человек. Два человека скончались.

«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них два человека скончались, к сожалению», — сказала Попова на заседании комитета Госдумы.

По ее словам, к массовому заболеванию привело «изготовление опасного продукта с нарушением всех возможных правил и технологий», а фасоль, как утверждается, «закупалась за рубежом».

Напомним, после вспышки СК возбудил уголовные дела, по которому проходят несколько фигурантов.

Все пострадавшие употребляли салат лобио с фасолью.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области утонули 22 человека с начала июня
07 июля 2024
С начала сезона 22,8 тысячи человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей
02 июля 2024
Причиной половины смертей в Екатеринбурге становятся болезни кровеносной системы
05 июля 2024
Более 10 тысяч нарушений пресекли свердловские автоинспекторы за последнюю неделю июня
03 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На Юго-Западе Екатеринбурга началась «точечная» застройка, против которой протестовали жители
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
13:33 Прокуратура хочет запретить незаконный прокат катеров в Екатеринбурге
12:52 В Екатеринбурге уголовное дело о ликвидированной в июле 2023 года порностудии передали в суд
12:24 С начала года свердловские производители экспортировали более 730 тонн шоколадных конфет
11:50 В Академическом районе Екатеринбурга спасли тонущего ребёнка
11:01 На три гектара выросла площадь природных пожаров в Свердловской области
10:39 В Камышлове с грузового поезда сняли непрошенного пассажира
10:37 5 правил, соблюдение которых поможет уберечь ваши денежные средства от мошенников
10:17 Ещё один человек утонул в Свердловской области
09:42 В Екатеринбурге задержали «бегунка», признавшего в порядка десяти эпизодах мошенничества
21:07 Ночной пожар на паркинге в Екатеринбурге повредил 11 машин
20:30 Бывшего охранника отправили в «строгую» колонию за убийство в Екатеринбурге
19:37 Травмированному катером молодому екатеринбуржцу сделали операцию
19:18 На Михайловском кладбище открыли памятник основателю фотодвижения на Урале
18:36 Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области
18:33 Которебёнку из Екатеринбурга с двумя травмированными лапками нужна помощь
17:45 Екатеринбуржцу, обвиняемому в покушении на убийство с особой жестокостью, запросили 12 лет
16:54 В Екатеринбурге вынесли приговор «курьеру» аферистов, похитившего сбережения 11 пенсионеров
16:27 Ещё 1,8 тысячи человек пострадали от клещей в Свердловской области
15:58 В Свердловской области выявили более 30 «забегаловок» с нарушениями
15:26 На Белоярской АЭС в «быстрый» реактор БН-800 впервые загрузили топливо с америцием и нептунием
14:33 В пикет против полигона в Сысертском районе снова вышла жительница села Никольское
14:10 На примере ПЦБК студенты МГУ познакомились с экономикой замкнутого цикла
13:45 Синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области
13:27 262 тысячи выплатят дорожники семье из Екатеринбурга за яму на дороге
13:03 Трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой хотят продлить до Среднеуральска
Все новости
13:45 Попова: ботулизм выявили у 417 жителей регионов России
18:43 Лесной пожар приближается к ранчо Неверленд в Калифорнии, сотни человек эвакуированы
18:14 Руководителем направления слияний и поглощений Авито назначен Павел Морозов
17:14 Рабочие Samsung Electronics устроили трехдневную забастовку
16:25 Суд в Калининграде арестовал ректора БФУ на два месяца
15:33 Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками до 22%
15:15 В Сочи горит здание районного суда
15:02 Власти Карелии предлагают платить родившим студенткам по 100 тысяч рублей
13:39 Минфин: семейная ипотека по ставке 6% продлена до 2030 года
13:05 Депутаты Госдумы приняли закон о налоговой реформе
12:39 В Татарстане упал прогулочный самолёт, есть погибшие
18:35 В Батайске спасатели МЧС вынесли из огня шиншиллу, хомяка и трёх котов
18:07 Жители Барселоны протестуют против массового туризма
17:14 МЧС: площадь пожара в жилом доме в Батайске выросла до 600 квадратных метров
16:45 В СК подтвердили задержание ректора Балтийского федерального университета
15:57 Задержан ректор Балтийского федерального университета
14:49 Производители в РФ стали чаще добавлять в продукты запрещённый «мясной клей»
13:15 В Москве эвакуируют людей из-за пожара в общежитии МГУ
13:10 Жара в США достигла исторического максимума
12:30 Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол
11:41 В ГД хотят расширить перечень нарушений, за которые предусмотрено выдворение мигрантов
11:03 В Туве более 30 детей госпитализированы после отдыха в лагере
18:47 В Оренбурге организация взялась за контракт по отлову собак и отказалась их убивать
17:08 Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании
17:01 СМИ: в Дрездене обнаружили пулевое отверстие в штаб-квартире партии Шольца
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK