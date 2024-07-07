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Попова: ботулизм выявили у 417 жителей регионов России
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Более 400 жителей регионов России пострадали от вспышки ботулизма, которая произошла в середине июня.
По данным главы Роспотребнадзора, в общей сложности заразились 417 человек. Два человека скончались.
«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них два человека скончались, к сожалению», — сказала Попова на заседании комитета Госдумы.
По ее словам, к массовому заболеванию привело «изготовление опасного продукта с нарушением всех возможных правил и технологий», а фасоль, как утверждается, «закупалась за рубежом».
Напомним, после вспышки СК возбудил уголовные дела, по которому проходят несколько фигурантов.
Все пострадавшие употребляли салат лобио с фасолью.
По данным главы Роспотребнадзора, в общей сложности заразились 417 человек. Два человека скончались.
«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них два человека скончались, к сожалению», — сказала Попова на заседании комитета Госдумы.
По ее словам, к массовому заболеванию привело «изготовление опасного продукта с нарушением всех возможных правил и технологий», а фасоль, как утверждается, «закупалась за рубежом».
Напомним, после вспышки СК возбудил уголовные дела, по которому проходят несколько фигурантов.
Все пострадавшие употребляли салат лобио с фасолью.
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