Попова: ботулизм выявили у 417 жителей регионов России

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Более 400 жителей регионов России пострадали от вспышки ботулизма, которая произошла в середине июня.По данным главы Роспотребнадзора, в общей сложности заразились 417 человек. Два человека скончались.«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них два человека скончались, к сожалению», — сказала Попова на заседании комитета Госдумы.По ее словам, к массовому заболеванию привело «изготовление опасного продукта с нарушением всех возможных правил и технологий», а фасоль, как утверждается, «закупалась за рубежом».Напомним, после вспышки СК возбудил уголовные дела, по которому проходят несколько фигурантов.Все пострадавшие употребляли салат лобио с фасолью.