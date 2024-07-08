Руководителем направления слияний и поглощений Авито назначен Павел Морозов

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Руководителем направления M&A (mergers and acquisitions, от англ. «слияния и поглощения») в Авито назначен Павел Морозов.В компании отмечают, что новый руководитель занимается прямыми и венчурными инвестициями в IT-компании более 17 лет.Морозов ранее работал в «ВТБ Капитале» и «Тройке Диалог», с 2017 по 2024 возглавлял венчурный бизнес «Sk Capital». Сообщается, что он реализовал более 40 венчурных и M&A сделок в России и на зарубежных рынках, включая инвестиции в такие компании как Evernote, iiko, Maximum Education и CM.Expert.Морозов окончил механико-математический факультет МГУ, имеет степень кандидата физико-математических наук.«Российский технологический рынок динамично развивается и количество M&A сделок ежегодно растет. Вместе с этим усиливается и конкуренция технологических компаний. Для Авито сделки M&A являются важным инструментом для роста бизнеса, позволяют компании не только ускоренно развивать наш продукт, но и интегрировать лучшие команды», — говорит Павел Морозов.В Авито отмечают, что группа слияний и поглощений отвечает за сопровождение инвестиций в стартапы, приобретение инструментов, продуктов и компаний для развития бизнеса и усиления конкурентных позиций на рынке.