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В Эквадоре введен режим ЧП после убийства кандидата в президенты
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Президент Эквадора Гильермо Лассо обратился к нации после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.
Глава государства объявил о введении режима ЧП в стране на 60 дней. Кроме того, объявлен трехдневный национальный траур, пишет El Universо.
Президент заявил, что вооруженные силы будут мобилизованы по всей стране, чтобы обеспечить безопасность граждан. В обращении к нации он сказал, что было совершено «политическое преступление».
На данный момент, по его словам, задержаны шесть подозреваемых в нападении. Сообщается, что в момент нападения они успели бросить гранату, однако она не взорвалась. Один из подозреваемых, напомним, скончался от полученных в перестрелке ран.
Между тем, выборы президента в стране состоятся в срок, 20 августа, заявили власти страны.
Кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо был застрелен после митинга 10 августа. После сторонники политика провели серию массовых акций с требованием справедливого расследования.
Глава государства объявил о введении режима ЧП в стране на 60 дней. Кроме того, объявлен трехдневный национальный траур, пишет El Universо.
Президент заявил, что вооруженные силы будут мобилизованы по всей стране, чтобы обеспечить безопасность граждан. В обращении к нации он сказал, что было совершено «политическое преступление».
На данный момент, по его словам, задержаны шесть подозреваемых в нападении. Сообщается, что в момент нападения они успели бросить гранату, однако она не взорвалась. Один из подозреваемых, напомним, скончался от полученных в перестрелке ран.
Между тем, выборы президента в стране состоятся в срок, 20 августа, заявили власти страны.
Кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо был застрелен после митинга 10 августа. После сторонники политика провели серию массовых акций с требованием справедливого расследования.
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