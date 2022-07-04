В России поступил в продажу самый дорогой в мире препарат от спинальной мышечной атрофии
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Препарат «Золгенсма», который выпускает швейцарская компания Novartis и который применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), поступил в оборот в России. Стоимость одной дозы составляет более $2 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оператора системы цифровой маркировки «Честный знак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«Первые упаковки "Золгенсма" получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы "Честный знак". Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», - говорится в сообщении ЦРПТ.
«Золгенсма» - это одно из трёх существующих в мире лекарств, которые применяют для лечения СМА. Для ребёнка со спинальной мышечной атрофией достаточно одного укола. В ЦРПТ напомнили, что Минздрав зарегистрировал «Золгенсма» в России ещё в конце 2021 года.
Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов. Последствия заболевания - постепенное ослабевание мышц, двигательных и дыхательных функций. СМА у детей встречается примерно один раз на 7 тыс. новорождённых и является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности.
«Первые упаковки "Золгенсма" получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы "Честный знак". Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», - говорится в сообщении ЦРПТ.
«Золгенсма» - это одно из трёх существующих в мире лекарств, которые применяют для лечения СМА. Для ребёнка со спинальной мышечной атрофией достаточно одного укола. В ЦРПТ напомнили, что Минздрав зарегистрировал «Золгенсма» в России ещё в конце 2021 года.
Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов. Последствия заболевания - постепенное ослабевание мышц, двигательных и дыхательных функций. СМА у детей встречается примерно один раз на 7 тыс. новорождённых и является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности.
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