Глава Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом

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Глава Омской области Александр Бурков рассказал, что заразился коронавирусом и переносит его бессимптомно, передает РИА «Новости».Он заявил, что сдал тест на коронавирус перед мероприятием с руководителями регионов. «Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», - написал губернатор в Instagram.Бурков также сообщил, что вынужден отложить участие во всех мероприятиях.