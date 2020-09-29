Глава Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом
Россия и мир
Глава Омской области Александр Бурков рассказал, что заразился коронавирусом и переносит его бессимптомно, передает РИА «Новости».
Он заявил, что сдал тест на коронавирус перед мероприятием с руководителями регионов. «Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», - написал губернатор в Instagram.
Бурков также сообщил, что вынужден отложить участие во всех мероприятиях.
Он заявил, что сдал тест на коронавирус перед мероприятием с руководителями регионов. «Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», - написал губернатор в Instagram.
Бурков также сообщил, что вынужден отложить участие во всех мероприятиях.
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