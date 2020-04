Путин планирует на этой неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусoм

10:59 | 27.04.2020

Путин планирует на текущей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусoм и связанных c этим ограниченияx. Об этом заявил пресс-секретарь главы государствa Песков. Он также добавил, что выход из ограничительных условий, введенных из-за коронавируса, будет поэтапным, но эти этапы еще предстоит разработать.



Напомним, Путин ранее уже два раза — 25 марта и 2 апреля выступал с обращением к гражданам.

