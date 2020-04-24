COVID-19 выявлен у председателя комитета ГД Леонида Калашникова

15:56 | 25.04.2020

Фото: rusarminfo.ru

Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции КПРФ Леонид Калашников сообщил РИА Новости о наличии у него двухсторонней пневмонии, вызванной COVID-19.



По словам Калашникова, тест на заболевание был отрицательным, выявить коронавирус удалось с помощью КТ. В настоящее время депутат находится в больнице.

© «Вечерние ведомости»