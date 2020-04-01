В Гидрометцентре считают, что текущий год может войти в пятёрку самых жарких лет

11:07 | 27.04.2020

Научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд сообщил, что текущий год может войти в пятёрку самых жарких лет. Он отметил, что температурные показатели могут стать рекордными за последние пять лет. «С вероятностью 99% он войдёт в пятёрку самых жарких лет», - отметил синоптик.



Уже пять лет подряд температуры повышаются, такие показатели являются «характеристикой глобального потепления», сказал метеоролог.

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