Американское издание сравнило количество танков у России и стран НАТО

12:31 | 7.10.2019

По данным издания We Are The Mighty, РФ располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин. В том числе количество танков превосходит их общее количество у стран-членов НАТО.



По информации издания РФ располагает 22 тысячами танков, страны Европы, которые входят в НАТО, около 11 тысяч, а общее число машин в НАТО вместе с США и Канадой достигает 18 тысяч. Среди стран Североатлантического альянса больше всего танков у Турции - 3,2 тысячи.

