Россия и мир
12:31 | 7.10.2019
Американское издание сравнило количество танков у России и стран НАТО
По информации издания РФ располагает 22 тысячами танков, страны Европы, которые входят в НАТО, около 11 тысяч, а общее число машин в НАТО вместе с США и Канадой достигает 18 тысяч. Среди стран Североатлантического альянса больше всего танков у Турции - 3,2 тысячи.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:08 | 7.10.2019
С 8 по 12 октября в Перми пройдет сельскохозяйственная ярмарка
15:05 | 7.10.2019
В центре Екатеринбурга отключили электричество из-за аварии на линии электропередач
15:03 | 7.10.2019
Пермские поисковые отряды принимают участие в окружном слете
14:48 | 7.10.2019
С начала 2019 года более шести тысяч семей в Свердловской области получили сертификат на материнский капитал
14:21 | 7.10.2019
В Екатеринбурге стартовала осенняя призывная кампания
13:57 | 7.10.2019
Помощник депутата Госдумы «урезонил» дебошира со Вторчермета
13:43 | 7.10.2019
На фестивале «ПРОСВЕТ» медиахудожники перенесут зрителей на край света и в чрево кита
13:36 | 7.10.2019
Жителя Полевского отправили в колонию на три года за рубку леса в Ботаническом заказнике
13:24 | 7.10.2019
На Совете округа обсудили точки роста туристического потенциала ПФО
13:15 | 7.10.2019
Машины двигались по горячей воде: в Нижнем Тагиле затопило шоссе
12:55 | 7.10.2019
Пермская IT-компания создала двойника Арнольда Шварценеггера
12:50 | 7.10.2019
За четыре дня стенд Пермского края на газовом форуме посетило более 6 тысяч человек
12:45 | 7.10.2019
Власти Екатеринбурга организуют сбор опасных бытовых отходов
12:38 | 7.10.2019
В Пермь придет похолодание
12:15 | 7.10.2019
В Екатеринбурге открывается благоустроенная набережная реки Исеть
11:10 | 7.10.2019
В Екатеринбурге пресекли деятельность покерного клуба на Уктусе
10:56 | 7.10.2019
Под Алапаевском из-за отсутствия очистных сооружений фекалии возят за 40 километров от населенного пункта
10:32 | 7.10.2019
Все объекты Свердловской области подключили к отоплению
10:00 | 7.10.2019
В больнице скончался подросток, которого сбила иномарка в Реже
09:30 | 7.10.2019
Сгорел салон и кузов: на Вторчермете вспыхнула «Лада»
09:13 | 7.10.2019
В Екатеринбурге теплая погода сохранится до середины недели
21:18 | 6.10.2019
Глава Карталинского района ушел в отставку по собственному желанию
18:00 | 6.10.2019
В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной сбили велосипедиста
17:47 | 6.10.2019
Уралгидрометцентр предупредил о высокой пожарной опасности
17:32 | 6.10.2019
ЕКАД встал в пробку из-за массового ДТП
17:26 | 6.10.2019
В Северке свердловчанин поблагодарил благоустроителей за качественный ремонт дорог
16:39 | 6.10.2019
В Екатеринбурге девушка выпала из окна жилого дома
16:06 | 6.10.2019
«Зенит» обыграл «Урал» в 12 туре российской премьер-лиги
15:56 | 6.10.2019
В центре Екатеринбурга протестуют против политических репрессий
15:10 | 6.10.2019
На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек
12:50 | 6.10.2019
Митрополит Кирилл призвал горожан проголосовать за площадку в историческом центре города
12:18 | 6.10.2019
Покрас Лампас восстановил супрематический арт-объект в Екатеринбурге
11:42 | 6.10.2019
Сегодня «Урал» проведет матч с «Зенитом» в Екатеринбурге