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В минувшие выходные по Свердловской области прокатилась волна пожаров

19.19 Понедельник, 10 марта 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Согласно сводкам МЧС России, Свердловскую область в прошедшие сутки охватил огненный катаклизм. За два дня пожарным пришлось ликвидировать 35 пожаров. Вероятно, этот всплеск вызван праздником и кратковременным возвращением на Урал холодов.

Активнее всего в Свердловской области полыхало в субботу, 8 марта. На этот день пришлось 20 возгораний, более половины которых произошло в жилом секторе. Самым крупным из них стал асбестовский: на 80 квадратных метров распространилось пламя по неэксплуатируемому строению на улице Советской. Впрочем, с ним семеро пожарных, прибывших по вызову, справились достаточно быстро — за 22 минуты.

Ещё один крупный пожар субботы вспыхнул в посёлке Лангур в районе улицы Горнуцова. Там загорелся частный жилой дом, и в пик катастрофы огнём была охвачена площадь в 60 квадратных метров. Прибывшим на пожар 8 огнеборцам первым делом пришлось выводить из горящего здания жильцом. Они эвакуировали четырёх человек, в том числе — двух несовершеннолетних.

В целом в праздничный день пожарные эвакуировали в населённых пунктах области 26 человек. Ещё 14 человек они выводили из огня и пламени при помощи спецсредств (то есть, спасли от вероятной смерти). Один человек пострадал и обратился за медпомощью: это произошло при пожаре в Первоуральске, где горела квартира на первом этаже пятиэтажки.

В пост-праздничное воскресенье, 9 марта, на территории Свердловской области произошло 15 пожаров, всего треть из них — в жилом секторе. В одном из пожаров погиб человек.

Смертоносный пожар случился в городе Арти, где на улице Малышева загорелся частный жилой дом. К месту происшествия прибыли семь специалистов МЧС. Когда они приступили к тушению пожара, ими и был обнаружен труп погибшего хозяина дома. При этом, как это часто бывает, самым опасным оказался не самый крупный пожар: в данном случае огонь успел распространиться всего на 3 квадратных метра и был потушен всего за 10 минут.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:31 В УГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Режевском тракте
13:40 Почти треть участников опроса высказались за полный запрет электросамокатов в Екатеринбурге
13:17 Двух мальчиков побил мужчина в Академическом районе Екатеринбурга
12:45 Хирурги свердловского онкоцентра прооперировали шимпанзе из Екатеринбургского зоопарка
12:08 СК проверяет автосервис в Екатеринбурге после жалоб на нелегалов
11:39 18 тонн киви из Китая привезли в Свердловскую область
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10:11 О снегопадах и температурных «качелях» предупреждают синоптики в Свердловской области
09:56 Сразу о трёх ДТП сообщают в свердловском УГИБДД
09:23 В Екатеринбурге на трамвайных путях травмировался ребёнок
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