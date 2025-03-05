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СК проверяет автосервис в Екатеринбурге после жалоб на нелегалов
Кадр из видео: СУ СКР по Свердловской области
Следственный комитет сообщил о проверке автосервиса в Екатеринбурге, которую местная жительница стала подозревать в незаконном трудоустройстве иностранных граждан.
Как рассказали СУ СКР по Свердловской области, накануне в СМИ, со ссылкой на местную жительницу, сообщалось, что там могут работать нелегальные мигранты. В связи с этой информацией была организована проверка по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
Однако, судя по всему, нелегалов в автосервисе пока не нашли.
Теперь следователи опрашивают работников автомастерской, а также жителей соседних домов на тему возможных нарушений, в числе которых нарушение санитарных норм, загрязнение окружающей среды и превышение предельно допустимого уровня шума в жилой зоне. Спрашивают и про нелегалов, которые якобы работают в этом месте.
Как рассказали СУ СКР по Свердловской области, накануне в СМИ, со ссылкой на местную жительницу, сообщалось, что там могут работать нелегальные мигранты. В связи с этой информацией была организована проверка по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
Однако, судя по всему, нелегалов в автосервисе пока не нашли.
«Следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками полиции уже осуществлён выезд на место. Установлено, что по указанному в публикации адресу несколькими лицами, являющимися самозанятыми, действительно осуществляется деятельность по ремонту и обслуживанию автомобилей»,
– прокомментировали в СК.
Теперь следователи опрашивают работников автомастерской, а также жителей соседних домов на тему возможных нарушений, в числе которых нарушение санитарных норм, загрязнение окружающей среды и превышение предельно допустимого уровня шума в жилой зоне. Спрашивают и про нелегалов, которые якобы работают в этом месте.
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