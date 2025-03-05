СК проверяет автосервис в Екатеринбурге после жалоб на нелегалов

– прокомментировали в СК.

«Следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками полиции уже осуществлён выезд на место. Установлено, что по указанному в публикации адресу несколькими лицами, являющимися самозанятыми, действительно осуществляется деятельность по ремонту и обслуживанию автомобилей»,