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Хирурги свердловского онкоцентра прооперировали шимпанзе из Екатеринбургского зоопарка
Фото: Минздрав Свердловской области
Шимпанзе Марту из Екатеринбургского зоопарка спасли хирурги Свердловского областного онкологического диспансера.
Как сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава, в начале февраля Марта стала проявлять беспокойство из-за боли в области уха. После обследования выяснилось, что ей мешает новообразование в слуховом проходе. Боипсия показала наличие аденокистозной карциномы – довольно редкой опухоли.
На помощь шимпанзе вызвались врач-онколог Самир Гарибов и заведующий отделением опухолей головы и шеи Марат Хусаинов областного онкоцентра. Так как в зоопарке есть всё необходимое оборудование, они провели операцию прямо там. Анатомия у человека и животного отличается, у обезьян слуховой проход более извилистый и глубокий, ткани кровоснабжаются иначе, но операция прошла успешно.
Опухоль удалили методом электрокоагуляции, сразу же «запаяв» сосуды, питающие опухоль и окружающие ткани, что позволило сразу же предотвратить кровопотерю.
Отмечается, что сегодня Марте исполнилось 24 года. Помимо этого, сам 2025 год для онкологической службы Свердловской области и для Екатеринбургского зоопарка оказался особенным: обоим учреждениям исполняется 95 лет.
Как сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава, в начале февраля Марта стала проявлять беспокойство из-за боли в области уха. После обследования выяснилось, что ей мешает новообразование в слуховом проходе. Боипсия показала наличие аденокистозной карциномы – довольно редкой опухоли.
«Её частота составляет не более 3% от всех злокачественных новообразований головы и шеи у людей. Основной путь лечения этого вида опухоли – хирургический»,
– рассказали в ведомстве.
На помощь шимпанзе вызвались врач-онколог Самир Гарибов и заведующий отделением опухолей головы и шеи Марат Хусаинов областного онкоцентра. Так как в зоопарке есть всё необходимое оборудование, они провели операцию прямо там. Анатомия у человека и животного отличается, у обезьян слуховой проход более извилистый и глубокий, ткани кровоснабжаются иначе, но операция прошла успешно.
Опухоль удалили методом электрокоагуляции, сразу же «запаяв» сосуды, питающие опухоль и окружающие ткани, что позволило сразу же предотвратить кровопотерю.
Отмечается, что сегодня Марте исполнилось 24 года. Помимо этого, сам 2025 год для онкологической службы Свердловской области и для Екатеринбургского зоопарка оказался особенным: обоим учреждениям исполняется 95 лет.
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