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Из-за атаки БПЛА на Москву в Кольцово массово задерживают рейсы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву, которая началась ещё ночью, в Кольцово массово задерживают рейсы.
Об атаке БПЛА в своём телеграм-канале сообщает мэр российской столицы Сергей Собянин. По последней информации, было сбито 69 беспилотников.
Согласно данным из онлайн-табло аэропорта, сегодня утром были задержаны четыре самолёта, которые должны были вылететь из Екатеринбурга в Москву. Кроме них были задержаны воздушные судна, направляющиеся в Сургут и Санкт-Петербург.
Об атаке БПЛА в своём телеграм-канале сообщает мэр российской столицы Сергей Собянин. По последней информации, было сбито 69 беспилотников.
Согласно данным из онлайн-табло аэропорта, сегодня утром были задержаны четыре самолёта, которые должны были вылететь из Екатеринбурга в Москву. Кроме них были задержаны воздушные судна, направляющиеся в Сургут и Санкт-Петербург.
Скрин: Онлайн-табло Кольцово
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