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После нападения екатеринбуржца на игравших в снежки школьников СК возбудил уголовное дело
Кадр из видео: Е1
После инцидента в Академическом районе Екатеринбурга, где мужчина побил двух мальчиков, игравших в снежки, СК возбудил уголовное дело.
Напомним, произошедшее попало на видео.
Также доклад о ходе расследования дела запросил глава ведомства Александр Бастрыкин.
Напомним, произошедшее попало на видео.
«В медиа сообщается, что в Екатеринбурге двое несовершеннолетних вызвали агрессию мужчины тем, что бросили в его сторону снегом, после чего он применил к детям физическое насилие. По данному факту следственными органами расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ – "хулиганство"»,
– говорится в сообщении СУ СКР по региону.
Также доклад о ходе расследования дела запросил глава ведомства Александр Бастрыкин.
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