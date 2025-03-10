После нападения екатеринбуржца на игравших в снежки школьников СК возбудил уголовное дело

– говорится в сообщении СУ СКР по региону.

«В медиа сообщается, что в Екатеринбурге двое несовершеннолетних вызвали агрессию мужчины тем, что бросили в его сторону снегом, после чего он применил к детям физическое насилие. По данному факту следственными органами расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ – "хулиганство"»,