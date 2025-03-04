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18 тонн киви из Китая привезли в Свердловскую область
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловскую области привезли 18 тонн китайских киви. Партия поступила в Екатеринбург ещё 6 марта, после чего специалисты приступили к проверке фруктов.
Киви поступили в сопровождении фитосанитарного сертификата. Их привезли автомобильным транспортом. Карантинных объектов специалисты, проверявшие фрукты, при проверке не выявили, рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Киви поступили в сопровождении фитосанитарного сертификата. Их привезли автомобильным транспортом. Карантинных объектов специалисты, проверявшие фрукты, при проверке не выявили, рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
«Должностным лицом управления со специалистом екатеринбургского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" были проведены досмотр с отбором образцов, проведение исследования и экспертизы. В результате досмотра и карантинной экспертизы карантинных объектов не выявлено»,
– сказали в ведомстве.
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