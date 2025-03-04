18 тонн киви из Китая привезли в Свердловскую область

– сказали в ведомстве.

«Должностным лицом управления со специалистом екатеринбургского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" были проведены досмотр с отбором образцов, проведение исследования и экспертизы. В результате досмотра и карантинной экспертизы карантинных объектов не выявлено»,