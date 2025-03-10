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Обвиняемого в похищении немой девочки в Екатеринбурге оставили в СИЗО

17.00 Понедельник, 10 марта 2025
Фото: Свердловский областной суд / t.me/ekboblsud
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Олега Куклина, обвиняемого в похищении 15-летней немой девочки в Екатеринбурге, не отпустили из-под ареста.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокат обвиняемого подавал апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда, избравшего меру пресечения, с просьбой заменить её на более мягкую. Однако суд отказал, не найдя оснований для изменения судебного акта.

Олег Куклин останется в СИЗО до 14 апреля 2025 года включительно.

Ранее сообщалось, что мужчина выманил девочку из машины и привёл её к себе домой. Из дома «похищенную» выгнала разозлившаяся жена похитителя. К утру девочка пришла к аптеке, где попросила о помощи.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:00 Обвиняемого в похищении немой девочки в Екатеринбурге оставили в СИЗО
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13:40 Почти треть участников опроса высказались за полный запрет электросамокатов в Екатеринбурге
13:17 Двух мальчиков побил мужчина в Академическом районе Екатеринбурга
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12:08 СК проверяет автосервис в Екатеринбурге после жалоб на нелегалов
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10:11 О снегопадах и температурных «качелях» предупреждают синоптики в Свердловской области
09:56 Сразу о трёх ДТП сообщают в свердловском УГИБДД
09:23 В Екатеринбурге на трамвайных путях травмировался ребёнок
23:37 В Екатеринбурге состоялась церемония награждения премии «Женщины нашего Отечества»
17:17 Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 марта?
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15:29 В Верхней Пышме задержан мужчина, применивший насилие к судебному приставу
13:42 УГМК-Арена поделилась правилами посещения
13:29 Полиция задержала мужчину за непристойную переписку с девочкой
12:48 Пожарная статистика в Свердловской области: 20 возгораний за сутки
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