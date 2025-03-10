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Обвиняемого в похищении немой девочки в Екатеринбурге оставили в СИЗО
Фото: Свердловский областной суд / t.me/ekboblsud
Олега Куклина, обвиняемого в похищении 15-летней немой девочки в Екатеринбурге, не отпустили из-под ареста.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокат обвиняемого подавал апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда, избравшего меру пресечения, с просьбой заменить её на более мягкую. Однако суд отказал, не найдя оснований для изменения судебного акта.
Олег Куклин останется в СИЗО до 14 апреля 2025 года включительно.
Ранее сообщалось, что мужчина выманил девочку из машины и привёл её к себе домой. Из дома «похищенную» выгнала разозлившаяся жена похитителя. К утру девочка пришла к аптеке, где попросила о помощи.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокат обвиняемого подавал апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда, избравшего меру пресечения, с просьбой заменить её на более мягкую. Однако суд отказал, не найдя оснований для изменения судебного акта.
Олег Куклин останется в СИЗО до 14 апреля 2025 года включительно.
Ранее сообщалось, что мужчина выманил девочку из машины и привёл её к себе домой. Из дома «похищенную» выгнала разозлившаяся жена похитителя. К утру девочка пришла к аптеке, где попросила о помощи.
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