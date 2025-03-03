Возрастное ограничение 18+
Суд признал законным арест участника инцидента на автомойке в Каменске-Уральском Анашкина
Фото: Свердловский областной суд / t.me/ekboblsud
Свердловский областной суд отказался отпускать из СИЗО 21-летнего Давида Анашкина – одного из участников инцидента на автомойке в Каменске-Уральском.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, постановление Синарского районного суда Каменска-Уральского от 23 февраля 2025 года, которым Анашкина отправили до 4 апреля под стражу обжаловал адвокат обвиняемого. В апелляционной жалобе он просил избрать для подзащитного более мягкую меру пресечения.
Напомним, Давида Анашкина предъявлены обвинения в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), похищении (п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и принуждении к действиям сексуализированного характера (п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ).
Как сообщили в пресс-службе областного суда, постановление Синарского районного суда Каменска-Уральского от 23 февраля 2025 года, которым Анашкина отправили до 4 апреля под стражу обжаловал адвокат обвиняемого. В апелляционной жалобе он просил избрать для подзащитного более мягкую меру пресечения.
«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы»,
– сказали в суде.
Напомним, Давида Анашкина предъявлены обвинения в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), похищении (п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и принуждении к действиям сексуализированного характера (п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Нового фигуранта дела об избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском отправили под стражу
03 марта 2025
03 марта 2025
Ещё одному обвиняемому в похищении девушек в Каменске-Уральском избрали меру пресечения
04 марта 2025
04 марта 2025