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Рейд «Безопасная дорога» выявил в Свердловской области более 2500 нарушений за два дня

18.50 Понедельник, 10 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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С 7 по 9 марта сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области провели рейд «Безопасная дорога». Особое внимание уделялось водителям, управляющим транспортом в нетрезвом виде.

В результате рейда «Безопасная дорога» автоинспекторами было пресечено свыше 2500 нарушений правил дорожного движения. За указанные два дня они задержали 79 пьяных водителей, причем семь из них повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 94 человека управляли автомобилями без водительских прав, а еще 13 ранее были их лишены.

Всего из дорожного движения исключены 186 потенциально опасных водителей, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:19 В минувшие выходные по Свердловской области прокатилась волна пожаров
18:50 Рейд «Безопасная дорога» выявил в Свердловской области более 2500 нарушений за два дня
17:24 В Карпинске десятилетний мальчик получил серьёзную травму после падения с карусели
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17:00 Обвиняемого в похищении немой девочки в Екатеринбурге оставили в СИЗО
16:37 Власти Екатеринбурга обещают приступить к ремонту двух школ в 2025 году
16:05 В центре Екатеринбурга в Исеть упала женщина
15:39 Суд признал законным арест участника инцидента на автомойке в Каменске-Уральском Анашкина
15:19 Екатеринбуржцам предложили выбрать место для собачьих площадок в Ленинском районе
14:31 В УГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Режевском тракте
13:40 Почти треть участников опроса высказались за полный запрет электросамокатов в Екатеринбурге
13:17 Двух мальчиков побил мужчина в Академическом районе Екатеринбурга
12:45 Хирурги свердловского онкоцентра прооперировали шимпанзе из Екатеринбургского зоопарка
12:08 СК проверяет автосервис в Екатеринбурге после жалоб на нелегалов
11:39 18 тонн киви из Китая привезли в Свердловскую область
10:36 Ликвидировать последствия снегопада на свердловских дорогах выехало более 200 спецмашин
10:11 О снегопадах и температурных «качелях» предупреждают синоптики в Свердловской области
09:56 Сразу о трёх ДТП сообщают в свердловском УГИБДД
09:23 В Екатеринбурге на трамвайных путях травмировался ребёнок
23:37 В Екатеринбурге состоялась церемония награждения премии «Женщины нашего Отечества»
17:17 Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 марта?
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