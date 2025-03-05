Рейд «Безопасная дорога» выявил в Свердловской области более 2500 нарушений за два дня

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С 7 по 9 марта сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области провели рейд «Безопасная дорога». Особое внимание уделялось водителям, управляющим транспортом в нетрезвом виде.В результате рейда «Безопасная дорога» автоинспекторами было пресечено свыше 2500 нарушений правил дорожного движения. За указанные два дня они задержали 79 пьяных водителей, причем семь из них повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 94 человека управляли автомобилями без водительских прав, а еще 13 ранее были их лишены.Всего из дорожного движения исключены 186 потенциально опасных водителей, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».