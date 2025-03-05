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Рейд «Безопасная дорога» выявил в Свердловской области более 2500 нарушений за два дня
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С 7 по 9 марта сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области провели рейд «Безопасная дорога». Особое внимание уделялось водителям, управляющим транспортом в нетрезвом виде.
В результате рейда «Безопасная дорога» автоинспекторами было пресечено свыше 2500 нарушений правил дорожного движения. За указанные два дня они задержали 79 пьяных водителей, причем семь из них повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 94 человека управляли автомобилями без водительских прав, а еще 13 ранее были их лишены.
Всего из дорожного движения исключены 186 потенциально опасных водителей, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
В результате рейда «Безопасная дорога» автоинспекторами было пресечено свыше 2500 нарушений правил дорожного движения. За указанные два дня они задержали 79 пьяных водителей, причем семь из них повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 94 человека управляли автомобилями без водительских прав, а еще 13 ранее были их лишены.
Всего из дорожного движения исключены 186 потенциально опасных водителей, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
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