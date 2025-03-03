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Екатеринбуржцам предложили выбрать место для собачьих площадок в Ленинском районе
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга вновь запустили опрос. На этот раз горожан спрашивают, где в Ленинском районе они хотят видеть площадки для выгула собак.
О нём сообщается на городском портале. Сам опрос проводится на сайте Госуслуг. Принять участие можно до 19 марта.
Из вариантов микрорайоны:
– Центральный;
– Автовокзал;
– Юго-Западный;
– Совхозный.
В мэрии также уточняют, что опрос связан с поручением городского главы расширить сеть площадок для собак в каждом районе города.
О нём сообщается на городском портале. Сам опрос проводится на сайте Госуслуг. Принять участие можно до 19 марта.
Из вариантов микрорайоны:
– Центральный;
– Автовокзал;
– Юго-Западный;
– Совхозный.
В мэрии также уточняют, что опрос связан с поручением городского главы расширить сеть площадок для собак в каждом районе города.
«Всего в мегаполисе насчитывалось 26 оборудованных площадок. Помимо этого, пространства для четвероногих есть в восьми зеленых зонах города: парках имени XXII Партсъезда, имени Павлика Морозова, в Зеленой роще, 50-летия ВЛКСМ, имени Чкалова, у Камвольного комбината, а также Турбомоторного завода»,
– говорят на главном портале города.
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