Екатеринбуржцам предложили выбрать место для собачьих площадок в Ленинском районе

– говорят на главном портале города.

«Всего в мегаполисе насчитывалось 26 оборудованных площадок. Помимо этого, пространства для четвероногих есть в восьми зеленых зонах города: парках имени XXII Партсъезда, имени Павлика Морозова, в Зеленой роще, 50-летия ВЛКСМ, имени Чкалова, у Камвольного комбината, а также Турбомоторного завода»,